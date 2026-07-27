Taekwondo : Anthony Obame intègre le Top 20 Mondial Légendaire de la World Taekwondo

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L’histoire du sport gabonais s’enrichit d’une nouvelle page glorieuse. Selon une information rapportée par l’Agence gabonaise de presse, la fédération internationale World Taekwondo vient de publier son classement historique des 100 meilleurs taekwondoïstes de tous les temps. Au cœur de ce panthéon d’athlètes d’exception figurant aux côtés des plus grandes figures de la discipline, le Gabon s’illustre brillamment grâce à Anthony Obame, qui décroche une prestigieuse 20ᵉ place.

Cette consécration au plus haut niveau mondial ne doit rien au hasard. Elle vient couronner une carrière exceptionnelle menée avec rigueur et détermination sur les tapis de la planète entière. Révélé au grand public lors de son époustouflant parcours qui l’a mené au titre de vice-champion olympique, le colosse gabonais a par la suite empilé les distinctions majeures.

Champion du monde incontesté, il a également garni sa vitrine de deux médailles de bronze lors des championnats du monde. Sur le continent, son hégémonie est restée longtemps incontestée : régulier aux Jeux africains, il est monté à deux reprises sur la plus haute marche du podium continental en décrochant l’or aux Championnats d’Afrique en 2014 et en 2018.

La Hiérarchie Mondiale et le Rayonnement Africain

Au sein de ce classement de légende, la hiérarchie ultime est dominée par des figures tutélaires de l’art martial : l’Américain Steven Lopez, l’Iranien Hadi Saei et le Sud-Coréen Hwang Kyung-seon occupent les sommets.

Néanmoins, l’Afrique y fait entendre sa voix avec force. Premier ambassadeur du continent, l’Ivoirien Cheick Sallah Cissé se hisse au 15ᵉ rang mondial, suivi de très près par Anthony Obame au 20ᵉ rang. Une double présence au sommet qui témoigne de la montée en puissance et de la qualité du taekwondo africain au cours des deux dernières décennies.

Un Héritage Vivant pour le Sport Gabonais

Aujourd’hui âgé de 37 ans, Anthony Obame ne s’impose pas seulement comme l’un des sportifs les plus titrés de l’histoire de sa nation ; il demeure une source d’inspiration inestimable pour toute la jeunesse sportive. En inscrivant durablement son nom parmi les vingt plus grands techniciens de l’histoire de la discipline, le champion gabonais confirme son statut de géant du sport international et de digne ambassadeur du continent.