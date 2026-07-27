WHR 2026 : le Gabon dans le Top 10 des pays les plus heureux d’Afrique ! 

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Le Gabon figure cette année parmi les dix pays les plus heureux du continent africain, selon le World Happiness Report 2026. Avec un score de 5,167 points, le pays se classe au 5e rang en Afrique et à la 96e place mondiale, confirmant une présence désormais régulière dans le peloton de tête des États africains les mieux notés en matière de bien-être.

Ce classement s’appuie sur plusieurs indicateurs, dont le soutien social, le revenu par habitant, l’espérance de vie en bonne santé, la liberté de faire ses choix de vie et la perception de la corruption. Le pays devance plusieurs de ses voisins et s’impose comme l’un des espaces où les conditions de vie sont jugées relativement favorables à l’échelle africaine. Dans le classement 2026, le Gabon se situe derrière Maurice(1er), la Libye(2e), l’Algérie(3e) et le Mozambique(4e). Mais devant la Côte d’Ivoire et d’autres nations du continent.

Un indicateur qui dépasse la seule économie

Cette position traduit un certain équilibre entre ressources économiques, stabilité relative et réseaux de solidarité qui continuent de peser positivement sur la perception du bonheur. Au-delà du rang obtenu, le World Happiness Report rappelle qu’un pays ne se résume pas à ses seuls chiffres de croissance. Les résultats prennent aussi en compte la qualité des liens sociaux, la santé, la confiance envers les institutions et le sentiment de liberté individuelle. Pour le Gabon, ce résultat peut être lu comme un signal encourageant, même si des défis persistants demeurent en matière d’emploi, de pouvoir d’achat et d’accès équitable aux services publics.

Alors que le continent Africain est marqué par de fortes d’imprimer, cette place du Gabon dans le Top 10 lui offre une visibilité particulière. Elle nourrit également le débat sur les politiques publiques capables de renforcer durablement le bien-être des populations, au-delà des seules performances macroéconomiques. Le classement 2026 agit ainsi comme un baromètre social, mais aussi comme un rappel : le bonheur collectif se construit autant dans les chiffres que dans le quotidien des citoyens.