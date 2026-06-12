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BGFI Holding Corporation : les salariés actionnaires s’organisent pour peser sur l’avenir du Groupe

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 12 juin 2026 à 11h21min
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Le Bureau exécutif du Collectif posant, le 8 juin 2026, avec le président du Groupe BGFI, Henri Claude Oyima. © D.R.
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Réunis en Assemblée générale constitutive le 5 juin dernier, les collaborateurs actionnaires de BGFI Holding Corporation et de ses filiales ont officialisé la naissance du Collectif des salariés actionnaires (CSA). Cette structure novatrice marque un tournant majeur dans l’histoire de la première institution financière d’Afrique centrale.

Loin d’être une simple formalité administrative, la création du CSA concrétise la politique de démocratisation de l’actionnariat insufflée par la direction. En franchissant le pas, les employés ne se contentent plus de leur rôle opérationnel : ils s’invitent désormais à la table des réflexions stratégiques.

Ce nouveau statut témoigne d’une confiance profonde dans la solidité de la holding et dans les ambitions portées par le plan stratégique « Projet d’Entreprise BGFI 2030 ». À travers ce collectif, les salariés entendent développer leur culture financière et harmoniser leur voix afin de peser lors des futures Assemblées générales. « La création du Collectif […] témoigne de l’engagement fort des salariés dans l’avenir de leur entreprise et de leur volonté de participer activement à sa réussite », a déclaré avec enthousiasme Landry Mombo Mombo, fraîchement porté à la présidence du Bureau exécutif.

Cap sur l’excellence et le leadership mondial

L’initiative a immédiatement reçu un écho favorable de la part du top management. Preuve de cette reconnaissance rapide, Henri Claude Oyima, Président du Groupe BGFI, a personnellement accordé une audience au Bureau exécutif du collectif le 8 juin 2026. Cette rencontre symbolise une volonté partagée de co-construire l’avenir de l’institution sur des bases solides de responsabilité et de performance.

Pour le leader bancaire, l’enjeu dépasse les frontières gabonaises. En associant plus étroitement ses équipes à la création de valeur, BGFI aligne les intérêts de ses collaborateurs avec ceux de ses investisseurs historiques. Une synergie que Landry Mombo Mombo qualifie de « gage de pérennité ».

En unissant leurs forces, dirigeants et salariés actionnaires affichent une ambition commune et claire : propulser BGFI pour en faire un groupe financier africain de référence à l’échelle mondiale.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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