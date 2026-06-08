Gabon : 62,3 % de réalisations à 100% pour Paul Kessany à la Culture et aux Sports !

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Invité sur le plateau de Gabon 1ère dans le cadre de l’émission rituelle du « bilan des 100 jours», le ministre de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement Culturel et des Arts, Paul Kessany, s’est plié avec sérénité à l’exercice de redevabilité démocratique. Nommé le 2 janvier 2026, l’officiel a présenté un tableau de bord sectoriel dynamique avec 62,3 % des 53 projets qui ont été menés à terme, tandis que 24,5 % affichent un taux d’exécution supérieur à 50 %.

À l’heure où la 5eme République se targue d’avoir impulsé une dynamique nouvelle, il est des acteurs qui peuvent se vanter d’y avoir pleinement contribué. Au nombre de ceux-ci, Paul Ulrich Kessany Zategwa. En effet, le ministre de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement Culturel et des Arts s’est évertué à laisser son empreinte. Tout d’abord sur le front de la jeunesse avec l’installation d’un comité de normalisation au sein du Conseil National de la Jeunesse du Gabon (CNJG). Cet acte réglementaire n’a été qu’une étape dans le chapelet de réalisations.

Paul Kessany sur la voie du renouveau attendu !

C’est assurément le postulat qu’il est aisé d’avoir eu égard aux prémices perceptibles dans le cahier de charges. Pour ce qui est du domaine des sports, le membre du gouvernement a lancé un audit approfondi qui a débouché sur la régularisation de 13 fédérations olympiques. Cette initiative constitue la première étape d’un processus d’assainissement global du tissu associatif. Sur le plan des infrastructures, le ministre de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement Culturel et des Arts, s’est donné 2 ans pour revoir les Panthères sur les pelouses nationales d’ici deux ans.

Par ailleurs, le volet culturel s’est distingué par des avancées législatives et technologiques notables. Qu’il s’agisse de la modernisation du Bureau Gabonais des Droits d’Auteur (BUGADA), ponctuée par l’assermentation de 21 agents, ou de la numérisation de 2 250 œuvres, Paul Ulrich Kessany a mis le pied à l’étrier pour protéger le patrimoine national. Le décret du 22 mai 2026 qui encadre désormais l’exploitation de l’Iboga face à la pression commerciale internationale, vient couronner un parcours. Que dire du rayonnement diplomatique du pays lors du FEMUA 18 à Abidjan. Un coup de maître qui a assuré son sens du management jusqu’à ce jour.