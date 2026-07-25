UNESCO : l’aide à l’éducation chute de 8% en 2024 dans le monde

Ecouter l'article

L’aide internationale consacrée à l’éducation a reculé de 8 % en 2024, selon les dernières données publiées par l’UNESCO à l’occasion du Sommet sur la transformation de l’éducation (TES+4). Cette baisse intervient alors que des millions d’enfants restent privés d’un accès équitable à une éducation de qualité. Pour l’organisation, ce désengagement financier compromet les efforts engagés depuis plusieurs années pour atteindre l’Objectif de développement durable n°4, qui vise une éducation inclusive et de qualité pour tous.

Les conséquences de cette diminution sont particulièrement préoccupantes pour l’éducation de base, qui englobe le préscolaire, le primaire et le premier cycle du secondaire. L’UNESCO indique que le financement destiné à ce niveau d’enseignement a chuté de 15 %, réduisant les possibilités de construire des écoles, de former des enseignants, de distribuer du matériel pédagogique et d’améliorer les conditions d’apprentissage. Dans les pays les plus fragiles, cette situation risque d’accroître les abandons scolaires, les inégalités d’accès à l’école et de compromettre durablement l’avenir de millions d’enfants.

Quand la dette absorbe les marges de manœuvre de l’Etat

Les pays à faible revenu sont les plus durement touchés par cette situation. Faute de ressources suffisantes, ils peinent à financer leurs systèmes éducatifs tout en faisant face à leurs obligations financières. L’UNESCO estime que le déficit annuel de financement de l’éducation dans ces pays atteint 97 milliards de dollars, une somme qui freine la construction d’infrastructures scolaires, le recrutement d’enseignants et l’amélioration de la qualité des apprentissages. En effet, nombreux sont ces gouvernements qui consacrent une part toujours plus importante de leur ressources au remboursement de leurs créanciers.

Face à cette équation, l’organisation appelle la communauté internationale et les gouvernements à replacer l’éducation au cœur des priorités budgétaires. Pour l’UNESCO, investir dans l’école ne constitue pas une dépense, mais un levier essentiel de développement, de réduction des inégalités et de croissance durable. Sans un engagement financier renouvelé, les objectifs mondiaux en matière d’éducation risquent de s’éloigner davantage, au détriment des générations futures.