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Gabon : le Proviseur du Lycée Technique Omar Bongo bientôt à la barre pour « harcèlement »

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 27 juillet 2026 à 15h13min
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Devanture du lycée Technique national Omar Bongo © D.R.
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Selon des informations relayées par La Presse Judiciaire, le proviseur du Lycée Technique National Omar Bongo (LTNOB), Éric Bekalé Be Ntoutoume, ainsi que la directrice des Études et de la Vie Scolaire, Dame Solange Alvina Anguezomo Ella, ont été déférés devant le Parquet de la République le 9 juillet dernier. Les deux responsables administratifs sont poursuivis pour des faits qualifiés de harcèlement moral en milieu professionnel, injures publiques et humiliation publique.

Une avancée décisive dans la moralisation de l’administration scolaire gabonaise s’annonce au Tribunal de Première Instance de Libreville. Initiée le 2 avril 2026 par la victime, la procédure judiciaire a traversé une phase pré-juridictionnelle sinueuse, marquée par des manœuvres dilatoires et de multiples entraves à la manifestation de la vérité au sein de diverses unités d’enquête. C’est grâce à la fermeté de la partie civile auprès du parquetier que le Ministère Public a retenu les qualifications pénales.

Une investigation poussée aux conséquences lourdes ?

Le parquet de la République près le Tribunal de Première instance de Libreville a ordonné des investigations complémentaires de terrain afin de consolider l’accusation face aux griefs de dénigrement, d’accusations infondées et de climat de terreur managériale. Mais il est judicieux de préciser que sur le plan répressif, le renvoi des prévenus devant la juridiction correctionnelle les expose aux dispositions du Code pénal gabonais applicables aux dépositaires de l’autorité publique.

En cas d’entrée en voie de condamnation, le Tribunal pourrait prononcer des peines d’emprisonnement privatives de liberté. Elles pourraient être fermes ou assorties du sursis, couplées à de lourdes amendes pécuniaires et à l’allocation de dommages et intérêts substantiels en réparation du préjudice moral subi par la plaignante. Parallèlement, sur le plan administratif et statutaire, la saisine du Conseil de discipline et de l’Inspection Générale des Services du Ministère de l’Éducation Nationale paraît inéluctable aussi bien que des sanctions conservatoires. 

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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