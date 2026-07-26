Gabon : 17 hectares de mangroves restaurés sur le site d’Angondjé-Ntom

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À l’occasion de la Journée internationale pour la conservation de l’écosystème des mangroves, une avancée environnementale majeure a été dévoilée : la réhabilitation réussie du site d’Angondjé-Ntom. Fruit d’un travail acharné étalé sur deux années, ce projet de restauration écologique témoigne d’un partenariat fructueux entre le ministère des Eaux et forêts et le groupe ARISE IIP.

L’intervention menée sur le terrain affiche des résultats concrets. Pas moins de 17 hectares de mangroves ont été intégralement restaurés, tandis qu’un périmètre de 1 000 hectares supplémentaires bénéficie désormais d’une protection renforcée. Cette action d’envergure permet non seulement de préserver la biodiversité locale, mais elle accroît également la résilience des zones côtières face à l’érosion et contribue activement à la lutte contre le réchauffement climatique.

Pour mener à bien cette opération, la rigueur scientifique était de rigueur. L’initiative a pu s’appuyer sur l’expertise du Centre national de la recherche scientifique et technologique (CENAREST) ainsi que du laboratoire LAGRAC de l’Université Omar Bongo. Plusieurs entreprises privées ont également apporté leur pierre à l’édifice au titre de leur responsabilité sociétale (RSE), assurant un suivi et une évaluation rigoureux tout au long du processus.

Vers un statut juridique sur mesure ?

L’importance capitale de ces forêts d’eau douce et salée ne fait plus aucun doute pour les spécialistes. Mmes Sandra Lefandy Leboussi, cheffe du service du management des milieux aquatiques à la DGEA, rappelle que ces zones servent de refuge à de nombreuses espèces, stockent d’immenses quantités de carbone et font vivre les populations riveraines. Face à ces enjeux stratégiques, la responsable plaide pour la mise en place d’un cadre juridique spécial dédié à la protection stricte de ces milieux vulnérables.

En redonnant vie au site d’Angondjé-Ntom, le Gabon réaffirme sa détermination à préserver son patrimoine naturel tout en misant sur des solutions fondées sur la nature pour répondre aux urgences environnementales de notre siècle.