Derniers articlesSOCIETE

Nuisances sonores : bars, bistrots, églises… défient les autorités

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 25 juillet 2026 à 13h17min
1 514 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Image illsutrative © D.R.
Ecouter l'article

Trois mois après l’interdiction de nuisances sonores dans la ville de Libreville par le maire de la commune Eugène Mba, le constat reste le même. Dans plusieurs quartiers de la capitale, bars, bistrots, magasins, marchés et autres lieux publics continuent d’imposer à la population une ambiance sonore permanente. Toute chose qui interroge sur l’application de cette mesure par les agents de la municipalité. 

Le 24 mai dernier, le maire de Libreville, Eugène Mba, avait pourtant été clair. « Les nuisances sonores sont strictement interdites dans la commune de Libreville, notamment la diffusion, de jour comme de nuit, de musique, chants et autres vacarmes audibles depuis la voie publique, ainsi que le tapage nocturne au-delà de 22 heures ». Un rappel ferme, censé marquer un tournant dans la lutte contre les désagréments sonores qui empoisonnent le quotidien des riverains.

Une gêne quotidienne pour les habitants 

Musique poussée à plein volume, cris, vacarmes et attroupements bruyants se mêlent encore au décor urbain, au mépris de la réglementation annoncée par l’autorité municipale. À Libreville, cette situation est devenue un véritable problème de santé publique et de vivre-ensemble. Dans certaines zones, il est difficile de se reposer, de travailler ou même de suivre une conversation normale à cause du bruit incessant. Cette persistance des nuisances sonores interroge sur l’effectivité de la mesure prise par la municipalité. Car au-delà de l’annonce, c’est bien l’application qui fait défaut.

Sans contrôle régulier, sans sanctions visibles et sans présence soutenue des équipes municipales sur le terrain, l’interdiction risque de rester lettre morte. Certains opérateurs économiques paraissent ainsi défier ouvertement les autorités, comme s’ils avaient pris la mesure à la légère. Devant cette problématique, les agents de la mairie sont attendus sur le terrain afin d’enfin joindre la parole aux actes et restaurer la tranquillité dans les espaces publiques. Car une décision, aussi ferme soit-elle, n’a de valeur que lorsqu’elle est appliquée.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 25 juillet 2026 à 13h17min
1 514 Temps de lecture 1 minute
Photo de Blandine Biloghe

Blandine Biloghe

Articles similaires

Grammy Awards 2026 : L’Oiseau Rare entre dans le cercle des membres votants

25 juillet 2026 à 14h33min

Île Maurice : le viol conjugal commis par les hommes désormais puni par la loi

25 juillet 2026 à 14h17min

Moyen-Ogooué : Pr Elsa Nkana Joséphine évalue le système de santé

25 juillet 2026 à 14h13min

Gabon : le pays recherche 857 milliards pour financer sa dette et sa trésorerie

25 juillet 2026 à 12h53min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page