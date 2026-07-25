Nuisances sonores : bars, bistrots, églises… défient les autorités

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Trois mois après l’interdiction de nuisances sonores dans la ville de Libreville par le maire de la commune Eugène Mba, le constat reste le même. Dans plusieurs quartiers de la capitale, bars, bistrots, magasins, marchés et autres lieux publics continuent d’imposer à la population une ambiance sonore permanente. Toute chose qui interroge sur l’application de cette mesure par les agents de la municipalité.

Le 24 mai dernier, le maire de Libreville, Eugène Mba, avait pourtant été clair. « Les nuisances sonores sont strictement interdites dans la commune de Libreville, notamment la diffusion, de jour comme de nuit, de musique, chants et autres vacarmes audibles depuis la voie publique, ainsi que le tapage nocturne au-delà de 22 heures ». Un rappel ferme, censé marquer un tournant dans la lutte contre les désagréments sonores qui empoisonnent le quotidien des riverains.

Une gêne quotidienne pour les habitants

Musique poussée à plein volume, cris, vacarmes et attroupements bruyants se mêlent encore au décor urbain, au mépris de la réglementation annoncée par l’autorité municipale. À Libreville, cette situation est devenue un véritable problème de santé publique et de vivre-ensemble. Dans certaines zones, il est difficile de se reposer, de travailler ou même de suivre une conversation normale à cause du bruit incessant. Cette persistance des nuisances sonores interroge sur l’effectivité de la mesure prise par la municipalité. Car au-delà de l’annonce, c’est bien l’application qui fait défaut.

Sans contrôle régulier, sans sanctions visibles et sans présence soutenue des équipes municipales sur le terrain, l’interdiction risque de rester lettre morte. Certains opérateurs économiques paraissent ainsi défier ouvertement les autorités, comme s’ils avaient pris la mesure à la légère. Devant cette problématique, les agents de la mairie sont attendus sur le terrain afin d’enfin joindre la parole aux actes et restaurer la tranquillité dans les espaces publiques. Car une décision, aussi ferme soit-elle, n’a de valeur que lorsqu’elle est appliquée.