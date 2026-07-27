Campus Mbongui 2026 : c’est parti pour 2 semaines au cœur des savoirs endogènes !

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C’est devant une auguste assemblée que le Campus d’été Mbongui s’est ouvert le vendredi 24 juillet 2026 au Siège de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEEAC) à Libreville. Organisée par la CEEAC, le réseau Bantuphonie, langue en danger et le programme UNITWIN/Chaires Unesco, il vise à rapprocher les nouvelles générations de leur culture afin de mieux la promouvoir et la préserver.

La cérémonie de lancement a réuni toutes les parties prenantes de cette initiative, à savoir les chercheurs, botanistes ou encore doctorants.Elle a aussi salué la présence de CEEAC, Ezechiel Nibigira. Pour cette deuxième édition le thème retenu «Langues, savoirs endogènes et écologie », entend une fois de plus ouvrir le débat sur un problème essentiel, le retour aux sources naturelles. Mais aussi de montrer que les savoirs endogènes et scientifiques peuvent être complémentaires et sources de forces pour les peuples afro centraux.

«Les savoirs endogènes préservent la biodiversité, les langues en témoignent»

« C’est assurément un programme ambitieux qui veut redonner sa place aux savoirs endogènes. L’héritage de nos ancêtres s’opposent par la nature aux hommes mais il est le symbole d’une harmonie existentielle et fondement bioculturel », a souligné Pr. Daouda Mouguiama, Coordonnateur international du programme UNITWIN/Chaires Unesco. Entre chants, danses, et autres animations culturelles, cette soirée était également le lieu de rappeler l’importance de ce projet pour les onze pays membres de la CEEAC.

« Le Campus Mbongui n’est pas un projet isolé de la CEEAC mais l’expression d’une vision Politique portée par sa commission. C’est celle d’une Afrique centrale qui choisit de construire son intégration par la connaissance,la science, la culture, l’innovation et le développement de son capital humain », a rappelé Ezechiel Nibigira, président de la CEEAC. Alors qu’il s’ouvre pour sa deuxième édition, le Campus Mbongui se veut un trampoline pour l’échange bioculturel et les dialogues sur les savoirs modernes et ancestraux.

« Notre ambition est de faire émerger progressivement un véritable espace communautaire de connaissances, capable de produire des compétences des innovations africaines au défis du continents », a-t-il ajouté. Ouvert dès ce vendredi, l’école d’été entend plonger les participants dès le 27 juillet dans des activités théoriques avant la phase pratique qui se fera sur deux sites écologiques d’envergure au cœur des forêts gabonaises. Place aux travaux bioculturels au cœur des savoirs endogènes !