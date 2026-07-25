Gabon : la pré-rentrée au secondaire prévue du 21 juillet au 28 septembre 

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Le ministère de l’Éducation nationale et de l’Instruction civique a rendu public le protocole de pré-rentrée des établissements secondaires publics et privés en vue de l’année scolaire 2026-2027. Ce calendrier définit les différentes opérations administratives et pédagogiques qui devront être menées avant le retour des élèves dans les salles de classe, selon l’Agence Gabonaise de Presse (AGP).

Les autorités éducatives entendent permettre aux responsables des établissements de préparer la rentrée dans les meilleures conditions. L’organisation des classes, les affectations des élèves, les inscriptions ainsi que les transferts figurent parmi les principales étapes prévues afin d’assurer un démarrage harmonieux des activités académiques sur l’ensemble du territoire national au mois de septembre. Et ces activités débuteront à compter de la fin du mois de juillet courant.

Une organisation progressive avant la rentrée

Les travaux de conception des emplois du temps des classes et des enseignants ont lieu du 21 au 27 juillet. Puis du 28 au 30 juillet les affectations dans les classes. Par contre, la plateforme X-Gest sera fermée durant cette période d’organisation. Pour ce qui est des transferts, la première commission aura lieu du 3 au 5 août pour les apprenants admis en classe de seconde. Dans le même temps, les listes nominatives seront affichées dans l’intervalle du 31 août au 5 septembre, comprenant aussi la phase d’inscription des nouveaux élèves de 6e, et la la distribution des emplois du temps indique l’AGP.

En outre, une seconde commission des transferts interviendra à la mi-septembre pour examiner les dossiers restants, du 15 au 17. Les élèves concernés disposeront ensuite d’une période supplémentaire pour finaliser leurs inscriptions, avant la clôture définitive du processus le 28 septembre. Une période qui laissera place à la rentrée scolaire officielle pour une prise de cours effective dès les premiers jours. Les parents concernés sont ainsi invités à suivre ce chronogramme pour bien démarrer l’année scolaire 2026-2027.