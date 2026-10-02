Maroc : Fatima Ezzahra El Mansouri désignée cheffe du gouvernement, une première historique

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Le mardi 29 septembre 2026, le roi Mohammed VI a franchi un cap politique inédit en nommant Fatima Ezzahra El Mansouri au poste de cheffe du gouvernement. Cette désignation historique, intervenue au palais royal de Rabat, fait suite à la victoire de sa formation lors des élections législatives.

À 50 ans, cette avocate de profession prend les rênes de l’exécutif après avoir mené le Parti authenticité et modernité (PAM) en tête des urnes. Le mouvement de centre-droit a décroché 97 des 395 sièges de la Chambre des représentants. Toutefois, en l’absence de majorité absolue, la nouvelle dirigeante devra bâtir des alliances stratégiques avec d’autres forces politiques pour constituer une coalition stable pour les cinq prochaines années.

Un parcours politique de pionnière

Ce rendez-vous avec l’histoire s’inscrit dans la continuité d’une carrière marquée par la précocité et le leadership. Élue maire de Marrakech en 2009 à seulement 33 ans, elle était déjà devenue la première femme à diriger cette métropole touristique, un mandat qu’elle réoccupe depuis 2021. Ancienne ministre de l’Habitat au sein de l’équipe sortante d’Aziz Akhannouch, Fatima Ezzahra El Mansouri figure parmi les membres fondateurs du PAM en 2008.

La tâche qui l’attend s’annonce toutefois exigeante. Le scrutin a été marqué par une abstention record, avec un taux de participation de 38 %, le plus faible enregistré depuis près de deux décennies. Ce désamour des urnes traduit une défiance persistante envers les institutions, alimentée par la hausse du chômage et des inégalités socio-économiques touchant particulièrement la jeunesse.

Redresser l’économie et rétablir la confiance

Face à l’urgence sociale et au manque de perspectives qui pousse de nombreux jeunes vers l’émigration, la nouvelle cheffe du gouvernement fixe un cap ambitieux. Son programme prévoit la création d’au moins un million d’emplois, une croissance annuelle moyenne de 5 % et le maintien de l’inflation à 2 % pour protéger le pouvoir d’achat.

La reconfiguration du paysage parlementaire imposera de réelles tractations. Le Rassemblement national des indépendants (RNI) pointe à la deuxième place avec 66 sièges, suivi du Parti de l’Istiqlal qui en rassemble 65. Dans l’opposition, le Parti de la justice et du développement (PJD, islamiste) réalise une forte remontée en obtenant 54 sièges. Son leader, Abdelilah Benkirane, a toutefois exclu toute participation à la future majorité.

El Mansouri devra coordonner l’action gouvernementale sur les questions économiques et sociales, tout en s’inscrivant dans le cadre constitutionnel où la conduite des secteurs stratégiques demeure l’apanage du souverain.