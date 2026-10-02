Port-Gentil : un artisan réinvente le pain à base de farine de manioc, de maïs et de patate douce

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Rien ne semble arrêter Guy Roger Meyo dans sa quête d’innovation culinaire. Après un quart de siècle passé à pétrir la pâte, cet artisan chevronné s’est lancé à Port-Gentil dans la promotion de la consommation locale, à travers la fabrication de pains à base de produits agricoles du terroir gabonais, notamment le manioc, le maïs et la patate douce, selon des constatations de l’Agence Gabonaise de Presse (AGP).

Cette démarche audacieuse mûrit depuis cinq ans, portée par le constat amer des difficultés d’approvisionnement en farine de blé importée. « Si un jour la farine ne vient plus d’ailleurs, est-ce que nous-mêmes, on ne peut pas avoir des produits locaux pour travailler avec ? », s’est-il demandé avant de multiplier les tests artisanaux chez lui.

Le résultat a débouché sur la création d’une baguette à base de farine de manioc, acheminée depuis Lambaréné. Vendue au prix de 300 FCFA, cette baguette requiert un savoir-faire exigeant. « Ce n’est pas un pain qui est travaillé comme les autres. Ça demande du temps, de la manière et surtout de la maîtrise », explique l’artisan, précisant qu’il faut compter environ trois heures de façonnage et de cuisson pour obtenir le produit fini.

Créer une véritable chaîne de valeur régionale

Loin de se cantonner au manioc classique, Guy Roger Meyo projette d’élargir sa gamme à des recettes encore plus originales, incorporant des feuilles de manioc, de la pâte d’arachide, des crevettes séchées ou de la sardine fumée. Ces créations d’exception feront prochainement l’objet de séances de dégustation publiques.

Au-delà de la recette, le projet s’inscrit dans une vision économique globale. Travaillant sur commande dans un espace en aménagement au quartier Matiti 1, l’artisan souhaite bâtir un partenariat solide avec les cultivatrices de Lambaréné avant d’acquérir ses propres exploitations. « Avoir une boulangerie, il nous faut des plantations », affirme-t-il, désireux de maîtriser la filière de la terre jusqu’à la table.

Vaincre les obstacles et transmettre le métier

Le chemin vers le succès reste toutefois semé d’embûches. Les délestages électriques intempestifs ont plus d’une fois gâché ses matières premières et compromis des partenariats. Mais la ténacité de l’artisan paie : il collabore désormais avec un hôtel de la place et forme sa propre fille de 18 ans à ses côtés.

Animé par un désir profond de transmission, Guy Roger Meyo ambitionne d’offrir des formations gratuites aux jeunes désireux d’apprendre la boulangerie, la pâtisserie et la viennoiserie. Rêvant de bâtir un établissement de référence à Port-Gentil, l’artisan lance un message fort à la jeunesse : « Être boulanger est un métier noble. Ne négligez pas ce secteur. »