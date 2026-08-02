Fête des cultures : la 15ème édition fixée du 21 au 23 août !

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Libreville s’apprête à renouer avec une célébration attendue de longue date. La 15e édition de la fête des cultures se tiendra du 21 au 23 août sur l’avenue Jean-Paul II, sous le thème « Se réapproprier nos valeurs culturelles », a annoncé vendredi le ministre de la Culture et des Arts, Paul Ulrich Kessany, selon l’Agence gabonaise de presse (AGP). L’événement marque surtout le retour d’un rendez-vous interrompu depuis neuf ans.

Le gouvernement veut faire de cette reprise un moment de rassemblement national, de transmission et de fierté identitaire. En présence de plusieurs officiels, dont des membres du gouvernement, du corps diplomatique et un représentant de l’hôtel de ville de Libreville, le ministre a insisté sur la portée symbolique de cette initiative portée par l’exécutif. « Le retour de la fête de culture traduit l’orientation majeure portée par le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, de faire de la culture un véritable milieu de construction, de cohésion nationale et de transmission des valeurs ››,a rappelé Paul Kessany.

Retour aux valeurs culturelles neuf ans plus tard !

L’objectif affiché est donc de replacer la culture au cœur de la cohésion sociale et de la valorisation des héritages du pays. Pour marquer le coup, ce retour se fera en symbiose avec le Sénégal, pays invité d’honneur de cette 15e édition. Pour le consul sénégalais, cette distinction traduit la qualité des liens entre les deux pays. « Cette distinction dépasse le simple cadre d’une invitation, elle constitue un témoignage fort de l’excellence des relations historiques, fraternelles et multiformes qui unissent le Sénégal et le Gabon››, a déclaré le Consul du Sénégal, Dr Abdou Khadré Djoylani Ndiaye.

À noter que la fête de la culture ne sera pas seulement une vitrine artistique. En effet, elle servira de cadre à la redécouverte des pratiques,des langues, des savoir-faire entre autres, qui font les valeurs intrinsèques du peuple gabonais. À quelques semaines de l’ouverture, la fête des cultures s’annonce ainsi comme un signal fort, celui d’un Gabon qui veut célébrer, transmettre et réaffirmer son identité. Désormais aux populations de s’apprêter pour 72h de vibrations culturelles à l’avenue Jean-Paul II !