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Nations Unies : 1,4 milliards d’hectares cultivés perdu en nourriture

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 1 octobre 2026 à 18h05min
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Ferme agricole au Gabon © D.R.
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Dans un monde où une personne sur onze souffre encore quotidiennement de la faim, le constat dressé par les Nations Unies demeure particulièrement révoltant. Alors que des millions d’individus manquent de ressources alimentaires fondamentales, une part très considérable de la nourriture produite à l’échelle globale est purement perdue ou gaspillée. Ce gâchis monumental équivaut à la production de 1,4 milliard d’hectares cultivés, une illustration de la faiblesse écologique des systèmes actuels.

​À l’occasion de la Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture, célébrée chaque 29 septembre, l’organisation rappelle que réduire ces pertes constitue l’une des actions les plus concrètes pour lutter efficacement contre la faim.. Au-delà de cet enjeu humanitaire majeur, préserver toutes les ressources alimentaires permet de sauvegarder la biodiversité, d’économiser l’eau précieuse et de protéger durablement le climat face aux émissions néfastes de gaz à effet de serre.

Des réflexes quotidiens et citoyens pour inverser la tendance 

Pour enrayer ce phénomène dramatique, la mobilisation citoyenne joue un rôle, tout à fait central. En effet, chaque consommateur possède le pouvoir d’agir à son échelle grâce à des gestes simples mais déterminants. Et cela commence par une meilleure organisation domestique. Il s’agit de planifier avec minutie les repas au cours de la semaine, faire des achats nécessaires pour éviter les excès qui finissent souvent à la poubelle. Des actes du tous les jours mais qui permettront de réduire la chaîne du gaspillage de la nourriture. 

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Surtout lorsque des milliers de personnes dans le monde meurent de faim. Aussi, une fois en cuisine, accommoder et réutiliser intelligemment les restes permet de prolonger la durée de vie des aliments. Enfin, partager le surplus de nourriture avec ses proches ou sa communauté renforce grandement la solidarité locale. Par ces gestes pragmatiques, chacun participe activement à la construction d’un modèle alimentaire beaucoup plus juste, respectueux et écoresponsable.

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