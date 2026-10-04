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OMS : la mifépristone, une contraception d’urgence autorisée

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 4 octobre 2026 à 8h49min
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Une vue du médicament mifépristone © D.R.
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L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé le 23 septembre 2026 l’élargissement de ses recommandations concernant les méthodes contraceptives, visant à offrir des solutions plus sûres et mieux adaptées aux besoins de chacun. Alors que 164 millions de femmes dans le monde souhaitant éviter ou retarder une grossesse n’utilisent toujours aucun moyen de contraception, cette nouvelle directive ambitionne de combler une lacune critique en matière de santé publique. 

Au cœur de cette annonce, l’intégration officielle d’un nouveau recours en cas de rapport sexuel non protégé. En effet, l’OMS recommande désormais l’utilisation de la mifépristone comme méthode de contraception d’urgence supplémentaire. Ce traitement doit être administré le plus rapidement possible après un rapport à risque, et ce dans un délai maximal de cinq jours. Selon les données scientifiques validées par l’institution, l’administration de la mifépristone, prescrite à des doses variant de 10 à 50 milligrammes, s’avère tout aussi sûre et efficace que les autres options de contraception d’urgence actuellement disponibles sur le marché.

Un choix élargi, inclusif et surtout accessible

Au-delà de l’urgence, les nouvelles lignes directrices repensent l’usage des méthodes traditionnelles. En ce sens, l’OMS préconise par exemple la prise continue des contraceptifs oraux combinés sur des périodes allant de six mois à un an, supprimant ainsi la nécessité des cycles habituels. Par ailleurs, l’utilisation des implants contraceptifs peut dorénavant être prolongée jusqu’à cinq ans, réduisant de fait les interventions chirurgicales et les coûts associés. À l’inverse, l’institution déconseille l’usage de pilules contenant du quinestrol en raison d’effets indésirables graves.

Pascale Allotey, directrice à l’OMS au département Santé sexuelle et reproductive, souligne que « le choix est une question d’égalité des genres ». Selon elle, hommes et femmes doivent bénéficier d’options fiables, peu invasives et accessibles. Cette vision s’accompagne d’une dynamique prometteuse. L’OMS travaille activement au développement de contraceptifs masculins, encouragée par des enquêtes révélant que 75 % des hommes interrogés seraient prêts à adopter ces futures solutions.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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