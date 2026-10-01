Parc de Minkébé : 19 ressortissants étrangers arrêtés pour orpaillage illégal

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Une vaste opération de sécurisation menée dans le nord-est du Gabon s’est soldée par l’arrestation de 19 clandestins accusés d’orpaillage illégal au cœur d’une zone protégée. D’après des informations transmises le mercredi 30 septembre 2026 par l‘Agence Gabonaise de Presse (AGP), le groupe d’orpailleurs illégaux a été surpris en pleine activité au niveau de la rivière Ivindo.

L’intervention des forces de l’ordre remet en lumière les défis persistants liés à la protection des ressources naturelles et à la préservation des écosystèmes forestiers gabonais. C’est lors d’une mission de patrouille régalienne que les responsables du parc national de Minkébé, appuyés par les éléments de la Compagnie Est de gendarmerie des parcs nationaux, ont intercepté les suspects. L’opération, étalée sur deux jours, a permis d’arrêter huit individus le lundi, suivis de onze autres le lendemain.

Un réseau transnational d’exploitation clandestine

Les investigations révèlent une filière clandestine aux ramifications régionales. Parmi les 19 personnes interpellées figurent onze ressortissants camerounais, trois Tchadiens, deux Congolais, deux Nigériens ainsi qu’un Ivoirien. L’enquête a également mis en évidence des infractions graves au séjour : seize membres du groupe ne disposaient d’aucune carte de séjour ni de titre de transport légal sur le territoire national.

Quant aux trois autres individus, bien qu’ils soient en possession de documents de séjour en cours de validité, leur situation n’en demeure pas moins critique. Ils ont été pris en flagrant délit d’exploitation illégale de l’or et d’intrusion non autorisée dans cette réserve naturelle strictement protégée par la loi.

Défèrement devant la justice à Makokou

Le parc national de Minkébé, vaste sanctuaire de biodiversité situé en amont de la rivière Ivindo, fait régulièrement l’objet de tentatives d’incursion par des réseaux d’orpaillage informel. Ces activités illégales provoquent d’importants dégâts environnementaux, notamment la pollution des cours d’eau et la destruction du couvert forestier, tout en alimentant des circuits d’économie souterraine.

La réponse judiciaire ne s’est pas faite attendre. Selon les précisions apportées par l’AGP de source sécuritaire, l’ensemble des prévenus doit être présenté ce jeudi devant le parquet de la République près le Tribunal de première instance de Makokou. Ils devront répondre des chefs d’accusation d’exploitation minière illicite, de pénétration prohibée dans un parc national et, pour la majorité d’entre eux, de séjour irrégulier sur le sol gabonais.