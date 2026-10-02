Niger : la dot désormais plafonnée entre 150 000 et 500 000 FCFA à Dosso

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Face à l’envolée des dépenses nuptiales qui freine de nombreuses unions, une décision majeure vient bouleverser les coutumes dans le sud-ouest du Niger. Le 30 septembre 2026, le Sultanat de Dosso a officiellement arrêté un barème strict pour encadrer le montant des dots et interdit plusieurs dépenses traditionnelles devenues trop pesantes. Cette réforme d’envergure est l’aboutissement d’un processus de concertation mené avec les chefs de quartier, les responsables religieux et les notables de la région.

La mesure fixe désormais des plafonds financiers précis selon le profil des futures mariées. Pour une jeune fille résidant en ville, la dot est désormais arrêtée à 500 000 FCFA, tandis qu’elle s’établit à 350 000 FCFA pour celles vivant en milieu rural.

La réglementation prend également en compte le statut des femmes divorcées. Le montant maximal de la dot est ainsi fixé à 200 000 FCFA pour une femme divorcée sans enfant, et descend à 150 000 FCFA si celle-ci a déjà des enfants. Par ce ciblage, les autorités traditionnelles entendent harmoniser des pratiques financières qui avaient progressivement dérivé vers des surenchères excessives.

Fin des cadeaux somptueux et des frais annexes

Au-delà du strict montant de la dot, le Sultanat s’attaque directement aux réjouissances et aux cadeaux accessoires jugés exorbitants. Plusieurs traditions populaires sont désormais purement et simplement proscrites. C’est le cas de l’achat d’uniformes multiples, notamment les pagnes vendus spécifiquement pour l’occasion, ainsi que de la multiplication des tenues de la mariée.

Sont également interdites les valises garnies de présents offertes par la belle-famille, tout comme les rôtis de poulet traditionnellement préparés pour accompagner la mariée chez son époux. De plus, les exigences pécuniaires annexes formulées lors des cérémonies, telles que la prise en charge des frais de taxi ou de carburant de la belle-famille, sont désormais prohibées.

Faciliter l’accès au mariage pour la jeunesse

À travers cette initiative, le Sultanat de Dosso poursuit un objectif social clair : réduire la pression financière sur les ménages et rendre l’union conjugale plus accessible à la jeunesse. En freinant l’escalade des coûts cérémoniels, les autorités coutumières espèrent encourager les mariages et préserver la stabilité sociale de la région.