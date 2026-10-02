Gabon : le PNUD mobilise l’AI Hub italien pour accélérer les startups locales

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Le jeudi 1er octobre 2026, la Maison verte du PNUD Gabon a abrité une séance de travail entre l’AI Hub du bureau italien du Programme des Nations unies pour le développement et la jeune garde de la tech locale. Organisée dans le sillage de trois journées de réflexion consacrées à la future stratégie nationale en intelligence artificielle, cette rencontre ambitionne de propulser les pépites technologiques nationales vers de nouveaux sommets.

Conduite en présence de Youri Yangari, conseiller technique du ministre de l’Économie numérique, cette consultation visait d’abord à évaluer la maturité des jeunes pousses locales. L’enjeu stratégique consiste à identifier leurs besoins réels pour leur offrir un accompagnement calibré. Pour rivaliser à l’international, les talents du pays doivent impérativement lever deux freins majeurs : la cyber-résilience et l’accès à une puissance de calcul adaptée.

Pour répondre à ces défis, le programme repose sur une double approche. D’une part, un volet ciblant les infrastructures de base cherche à consolider les bases du secteur en agissant sur le calcul, la gouvernance et les modèles de langage. D’autre part, un parcours d’accélération accompagne directement les projets répondant aux urgences socio-économiques, notamment dans la santé, l’agriculture, l’énergie ou les services financiers.

Des ressources internationales mobilisées

Les experts de l’ONU ont dévoilé un impressionnant éventail de dispositifs internationaux. Grâce à des partenariats avec des géants du secteur et des initiatives soutenues par le G7, les entrepreneurs gabonais pourront accéder à des supercalculateurs via le Compute & Talent Accelerator. Parallèlement, des programmes comme Cyber4Africa veilleront à renforcer la sécurité informatique des entreprises engagées dans l’aventure.

L’un des projets les plus novateurs concerne la diffusion d’une IA vocale open source, conçue pour fonctionner hors ligne dans les langues africaines. Ce projet illustre la volonté de promouvoir un outil véritablement inclusif et adapté aux réalités du terrain.

L’enthousiasme et les attentes des créateurs locaux

Réunis en ateliers participatifs, les entrepreneurs locaux n’ont pas caché leur enthousiasme. Pour Sonia Ntsame Essono, ce rendez-vous représente une formidable opportunité de réseautage et un tremplin indispensable pour accélérer son activité. Même constat pour Jannaï Richard, concepteur de Nexus AI, un modèle entraîné pour interagir en langue fang. Le jeune fondateur attend un soutien matériel direct : « Mon matériel commence à être limité et j’ai besoin de plus de puissance pour développer mes projets et aller plus vite », confie-t-il.

Soutenu par le ministère italien des Entreprises dans le cadre du Plan Mattei, l’AI Hub pose ainsi les jalons d’un partenariat technologique ambitieux entre l’Afrique et les pays du G7. Pour faire partie de l’aventure, les innovateurs gabonais doivent désormais soumettre leurs projets sur la plateforme dédiée afin d’entamer le processus de sélection.