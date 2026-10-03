Oyem : le chantier du nouveau marché municipal entre dans sa phase finale

Ecouter l'article

Situé au cœur du quartier Ngouema, le futur marché municipal d’Oyem s’impose déjà comme une infrastructure majeure pour le chef-lieu de la province du Woleu-Ntem. Conçu pour moderniser le commerce local, cet édifice imposant promet de transformer le quotidien des commerçants et des usagers.

Conçu sur deux niveaux pour optimiser l’accueil des commerçants et des visiteurs, l’édifice déploie des capacités impressionnantes. Au rez-de-chaussée, 700 étals spécialement aménagés sont destinés aux commerçants, complétés par 64 commercialisations en box. À l’étage supérieur, l’espace accueille 176 box individuels de 5 mètres carrés chacun.

Au-delà de sa fonction marchande, le complexe intègre de nombreux services essentiels destinés à garantir la sécurité et le confort de tous. On y retrouve ainsi une infirmerie, un poste de commissariat, un bureau réservé aux sapeurs-pompiers, une salle de jeux polyvalente ainsi que 32 sanitaires répartis sur l’ensemble de la structure.

Une main-d’œuvre locale valorisée

Sur le terrain, la concrétisation de ce projet met en avant le savoir-faire gabonais. Selon Jean Racine Zogo, chef de chantier pour l’entreprise S.C.E., 95 % des travailleurs engagés sur le site sont nationaux. L’initiative a également permis d’offrir des opportunités de formation professionnelle sur place, notamment à des femmes gabonaises formées aux métiers du ferraillage.

« Oyem n’a jamais connu une structure commerciale de cette envergure », souligne le responsable de chantier avec enthousiasme, tout en saluant la vision des autorités politiques qui ont impulsé ce projet structurant pour les populations de la région.

Un levier économique pour le Woleu-Ntem

Présenté comme le plus grand marché du pays, cet ouvrage moderne s’apprête à redynamiser les échanges commerciaux locaux et régionaux. Alors que les finitions s’achèvent, la livraison imminente suscite une vive attente parmi les habitants d’Oyem, impatients de prendre possession de leur nouvel outil de travail.