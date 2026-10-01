Libreville : l’échange par l’art visuel, la Chine et le Gabon exposent leurs civilisations 

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« Horizons partagés : Dialogue des civilisations pour un avenir commun », c’est sous ce thème évocateur que la Chine et le Gabon ont célébré la première exposition internationale d’art visuel ce jeudi 1er octobre 2026. La cérémonie qui s’est déroulée dans l’enceinte de l’Hôtel de ville de Libreville a mis en avant les œuvres de l’artiste peintre sculptrice Michelle Nze. Un rendez-vous qui a salué la présence de plusieurs personnalités diplomatiques et des différents adjoints au maire de Libreville.

Au cœur de cette exposition, l’œuvre « Le fleuve des civilisations ». Un tableau qui met en avant la richesse ethniques des deux nations à travers une représentation de plusieurs masques. Une façon différente de renforcer les liens. « Cela constitue l’un des domaines les plus dynamiques et les plus enrichissants des relations sino-gabonaises. ​L’idée de bâtir une communauté d’avenir partagé pour l’humanité, et surtout entre la Chine et le Gabon », a rappelé Zhou Ping, Ambassadeur de Chine au Gabon.

L’art comme vecteur de cohésion et partage

Organisée dans le cadre de l’année des échanges culturels et humains 2026, ce rendez-vous artistique entre ces deux nations porte un message clair. « ​L’art est un langage universel. Il transcende les frontières et relie les émotions communes de l’humanité », a souligné le diplomate. Plus qu’une exposition d’œuvre d’arts, c’est aussi le lieu de célébrer les relations sino-gabonaise ainsi que la réaffirmation d’une volonté commune dans la promotion culturelle.

« Entre Pékin et Libreville, la distance géographique n’est qu’une illusion cartographique. Ce qui nous relie, c’est cette conviction que le futur de la planète ne s’écrira pas dans l’uniformité glacée d’une mondialisation sans visage, mais dans la polyphonie des cultures », a déclaré Eugène Mba, Maire de Libreville. Pour parachever cette cérémonie, les visiteurs et les membres du corps diplomatique ont, à tour de rôle, inscrit un mot en langue maternelle afin de matérialiser la force et la pluralité ethnique du pays.

Occasion pour l’exposante, Michelle Nze d’exprimer son amour pour ce métier et les valeurs qui l’entourent. « ​Je considère l’art comme un véritable outil de diplomatie culturelle. Il permet de découvrir l’autre autrement, de dépasser les préjugés, de créer des passerelles et de construire une compréhension mutuelle »,a confié l’artiste-peintre. En combinant leurs forces culturelles, Beijing et Libreville viennent encore une, grâce à l’année des échanges culturels et humains, démontrer leur capacité à s’entendre sans les mots mais dans les valeurs.