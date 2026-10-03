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Franceville : 12 mois de prison ferme pour le policier auteur du décès d’un gendarme

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 3 octobre 2026 à 9h45min
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Une vue de la prison de Franceville © L'Union
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L’affaire du décès d’un militaire dans un accident de la route au mois d’août dernier vient de connaître sa fin. Deux mois après le drame, l’agent de police qui était impliqué dans cette affaire a été reconnu coupable. Il écope ainsi d’une peine de 12 mois de prison ferme assorti d’une amende qui s’élève à 100.000 FCFA, rapporte l’Agence Gabonaise de Presse (AGP). 

Après son arrestation par les autorités compétentes le 31 août, Thaty Ellala Thizy, alors brigadier à l’antenne provinciale de la Direction générale de la documentation et de l’immigration de Franceville, a été présenté au tribunal de Franceville. Devant le ministère public, l’accusé n’aurait pas cherché à camoufler son acte. En effet, selon nos confrères de l’AGP, « Je n’ai pas vu le défunt. Tout s’est passé très vite. J’ai seulement entendu un grand bruit » aurait-il déclaré. Pour le ministère public, l’acte a été requalifié d’homicide involontaire avec plusieurs ambiguïtés.

La fin d’une affaire entre deux corps différents 

À ce propos, la principale zone d’ombre a été l’éventualité d’un délit de fuite, mais qui n’exclut point sa responsabilité dans le drame indique le confrère. De ce fait, il avait requis trois ans de réclusion, le retrait du permis de conduire et la somme de 2 millions de FCFA en guise d’amende. Finalement, l’agent de la DGDI n’aura écopé que d’un an de prison avec 200.000 FCFA. Une conclusion qui vient ainsi achevé ce chapitre qui avait secoué la localité.

Pour rappel, le 31 août, au quartier La Caisse, non loin d’un snack-bar, le brigadier, auteur de l’accident aurait, en compagnie de Junior Mbah, le caporal disparu dans l’accident, partagé un moment de détente autour de quelques boissons alcoolisées. Après cela, il aurait décidé de rentrer chez lui. Seulement, lorsqu’il s’est installé dans son véhicule, il aurait soudainement percuté le militaire, qui serait mort sur le champ. Face à cela, le policier a ainsi accouru auprès du service de police pour avouer l’acte qu’il venait de poser.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 3 octobre 2026 à 9h45min
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