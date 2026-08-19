Église évangélique du Gabon : le Collectif du Peuple chrétien dénonce une ingérence de l’Etat

Ecouter l'article

Réuni ce mardi 18 août 2026 à Libreville, le Collectif du Peuple chrétien de l’Église évangélique du Gabon (EEG) est monté au créneau. Au cœur des débats : la suspension à titre conservatoire du Directoire de l’institution, arrêtée par le ministère de l’Intérieur le 15 août dernier. Une décision vivement contestée par les représentants du collectif, qui défendent la pleine légitimité du Synode national tenu du 8 au 10 août 2026.

Au centre des tiraillements se trouve le processus d’élection du nouveau président de l’EEG. Conformément au principe rotatoire inscrit dans la charte de 1997, la présidence devait revenir cette année à la Région synodale du Ntem. Face au désaccord persistant entre les prétendants et au refus d’élection formulé par le révérend Ovono Menié Moïse, la Commission constitutionnelle s’est appuyée sur l’article 55 des statuts de l’Église.

Le révérend Allogho Essimegane Jean Daniel a ainsi été désigné par plébiscite avant d’être solennellement installé lors du culte de clôture.

Dénonciation d’une ingérence étatique

Alors que les autorités invoquent des « risques avérés de troubles à l’ordre public » pour justifier leur intervention, le collectif balaie cet argument. Il souligne la présence d’observateurs internationaux et locaux (CEVA, CETA, Église catholique) lors de l’événement et déplore le déploiement policier jusque dans le temple. Pour les fidèles, l’intrusion des forces de l’ordre constitue une entrave intolérable à l’autonomie des institutions religieuses.

Le collectif va plus loin en pointant de possibles pressions politiques. Le candidat évincé aurait en effet revendiqué le soutien direct de l’État, tandis que le président sortant de l’EEG aurait été conduit sous escorte policière devant le ministre de l’Intérieur.

L’appel au président de la République

Héritière d’une histoire commencée en 1842 et autonome depuis 1961, l’Église évangélique du Gabon rappelle que la Constitution garantit la laïcité de l’État et la liberté de gestion des cultes. Face à l’impasse et pour préserver la sérénité de la communauté, le collectif demande instamment au président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, de trancher ce différend et d’ordonner le retrait des autorités publiques d’un débat strictement ecclésial.