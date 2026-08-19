Burkina Faso : La formation militaire désormais obligatoire pour les journalistes

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Quarante-quatre (44) journalistes burkinabè ont pris part, du 9 au 14 août 2026, à une session d’immersion militaire de cinq jours à l’Académie de police de Pabré, située près de Ouagadougou. Baptisée « immersion patriotique », cette formation sera désormais reconduite chaque année au profit des professionnels des médias publics et privés, rapporte Radio France Internationale (RFI).

Durant cette session encadrée par des instructeurs de la Police nationale, les participants ont été initiés aux exigences de la vie militaire : école du soldat, secourisme tactique ainsi que maniement des armes, complétés par des exercices pratiques sur un champ de tir.

Mieux appréhender le terrain et renforcer le patriotisme

Pour les autorités burkinabè, cette initiative vise avant tout à permettre aux acteurs de la presse de mieux appréhender les réalités du terrain sécuritaire. Représentant le ministre de la Sécurité, le directeur général de l’Académie de police, Lassina Traoré, a notamment rappelé l’impact crucial de l’information dans la lutte contre les groupes armés.

De son côté, le ministre de la Communication, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a affirmé que la compétence professionnelle devait impérativement s’accompagner d’un engagement civique et patriotique, estimant qu’un journaliste chevronné mais dépourvu de patriotisme pouvait représenter un risque pour le pays.

Une généralisation progressive dans un contexte de crise

Cette initiative s’inscrit dans un programme plus large de militarisation et de sensibilisation civique. Depuis juillet 2025, l’ensemble des nouveaux bacheliers est déjà soumis à une formation obligatoire d’un mois axée sur l’histoire nationale, les valeurs civiques et la vie communautaire. Les autorités prévoient d’étendre progressivement ce dispositif à d’autres corporations professionnelles au cours des prochaines années.

Ce renforcement de l’encadrement civique intervient alors que le Burkina Faso fait face à une crise sécuritaire majeure liée aux attaques terroristes. Ces violences ont causé des milliers de victimes et contraint plus de deux millions de personnes à déplacer leur foyer, selon les données des Nations unies. Par cette mesure, le gouvernement entend remobiliser la société civile et renforcer la résilience nationale.

Heldy Oyono, Journaliste stagiaire