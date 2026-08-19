Gabon : VAALCO mise sur le gaz d’Etame pour réduire ses coûts de production

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L’activité du groupe pétrolier américain VAALCO Energy au Gabon affiche un bilan contrasté pour le deuxième trimestre 2026. Entre la mise en service réussie d’un puits de gaz sur le champ Etame et des difficultés de production sur le puits Bodi 58, la compagnie ajuste sa stratégie locale tout en maintenant ses engagements dans le pays.

Principale avancée pour l’opérateur : la mise en service, fin juillet, d’un puits de gaz destiné à alimenter directement les installations du champ Etame. Cette transition énergétique interne vise à substituer le gaz au diesel pour la production d’électricité de la plateforme.

Selon Ron Bain, directeur financier de l’entreprise, cette conversion devrait générer une économie brute mensuelle comprise entre 500 000 et 600 000 dollars, dont environ 60 % reviendront directement à VAALCO dès le mois d’août. Au-delà des bénéfices financiers, le PDG George Maxwell souligne que cet apport en gaz optimisera le système de gas lift et renforcera la fiabilité des turbines, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle globale.

La déception Bodi 58 et un forage abandonné

Ce succès technique est toutefois assombri par la performance du puits Bodi 58. Bien qu’ayant débuté à un rythme supérieur à 8 000 barils bruts par jour, le site a subi une hausse de sa teneur en eau nettement plus rapide que prévu en raison d’une connectivité de réservoir inattendue. Cette situation a contraint Vaalco à revoir à la baisse ses prévisions de production pour le Gabon, le temps d’achever une refonte des modèles géologiques d’ici quatre à cinq mois.

Parallèlement, la campagne d’exploration a essuyé un échec dans l’ouest du pays. Un forage ciblant des sables aquifères s’est révélé non commercial, entraînant son bouchage et son abandon.

Des retombées fiscales limitées pour l’État

Sur le plan financier, la maîtrise de la contamination par le H2S dans les puits existants reste sous contrôle grâce à des injections ciblées. Néanmoins, le niveau élevé des investissements récents combiné aux charges d’exploitation maintenues influencera la fiscalité pétrolière.

Avec un cours du Brent projeté autour de 70 dollars à long terme, la direction estime que le coût du pétrole gabonais restera élevé jusqu’en 2027. En conséquence, les volumes de brut versés à l’État gabonais au titre du partage de production devraient atteindre leur niveau le plus bas sur les exercices 2026 et 2027.