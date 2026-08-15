Gabon : le gouvernement suspend à titre conservatoire le directoire de l’Église Évangélique

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Face au séisme qui secoue actuellement la communauté protestante gabonaise, le gouvernement a décidé de taper du poing sur la table. Par la décision n°00134/MISD du 14 août 2026, rendue publique ce samedi 15 août, le ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation a pris la mesure radicale de suspendre « à titre conservatoire, le directoire actuel de l’Église Evangélique du Gabon (EEG) ». Une intervention étatique motivée par la montée de vives tensions internes lors du récent renouvellement des instances dirigeantes.

L’origine de ce blocage remonte aux contestations apparues durant le Synode National Ordinaire. Les autorités se sont appuyées sur le rapport de la Direction de la Sécurité Publique des Forces de Police Nationale, qui faisait état de « risques avérés de troubles à l’ordre public, eu égard aux remous qui ont émaillés ce processus électoral ».

L’élément déclencheur réside dans le recours déposé par les Révérends Isaïe Zue Moto et Moïse Ovono Menie, candidats malheureux contestant l’élection du Révérend Jean Daniel Allongo Essimengane. Face à cette escalade « faisant craindre des débordements, des atteintes aux biens, à l’intégrité physique des personnes ainsi qu’une perturbation plausible de la tranquillité publique », le ministre de l’Intérieur, en tant que garant des libertés et de l’ordre républicain, a choisi de stopper net le processus.

Interdiction de gestion et mise en place d’une administration provisoire

Les conséquences juridiques et pratiques sont donc immédiates : « il est interdit à tout membre du directoire d’organiser ou de participer à toute activité de direction ou de gestion au sein de l’Eglise Evangélique du Gabon », indique le communiqué du ministre du Culte. Pour éviter toute vacance institutionnelle et préserver la conduite des affaires courantes, l’État confie la transition aux instances morales de l’institution religieuse.

Ainsi, « une Administration provisoire et collégiale doit être mise en place par les Sages de l’Eglise Evangélique du Gabon ».

Un retour aux urnes exigé sous trois mois

Cette gouvernance temporaire ne s’éternisera pas. Le communiqué précise que l’administration transitoire aura la charge d’organiser « les consultations nécessaires à la constitution d’un nouveau Bureau dans un délai n’excédant pas trois (3) mois ».

En concluant son acte, le ministre de l’Intérieur lance un appel solennel au calme. Il invite l’ensemble des parties prenantes « à la sérénité afin de restaurer la sérénité au sein de l’Eglise Evangélique du Gabon et préserver la quiétude de nombreux fidèles du Corps du Christ ».