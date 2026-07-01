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Drépanocyton : un projet qui renforce la lutte contre la drépanocytose au Gabon

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 1 juillet 2026 à 7h31min
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Le 19 juin marque chaque année la Journée internationale de lutte contre la drépanocytose, une maladie génétique qui touche des millions de personnes à travers le monde. Au Gabon, cette commémoration donne lieu à des campagnes de sensibilisation, des conférences et à des opérations de dépistage gratuit. C’est dans cette dynamique que s’inscrit le projet Drépanocyton, qui vient de franchir une étape importante avec l’organisation d’une Journée scientifique au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL).

Après plusieurs jours de campagnes de sensibilisation et de dépistage de proximité, le projet Drépanocyton a réuni les principaux acteurs de la santé autour d’une Journée de réflexion scientifique organisée le 26 juin au CHUL. Cette rencontre marque la clôture d’une première phase de déploiement du projet et ouvre la voie à une nouvelle étape. Rehaussé par la présence de la ministre de la Santé, l’événement a permis de réaffirmer l’engagement des autorités gabonaises dans la lutte contre la drépanocytose. Devant un amphithéâtre bien rempli, des professeurs, médecins et spécialistes ont partagé leurs expériences cliniques et échangé sur les meilleures pratiques pour améliorer la prévention, le diagnostic et la prise en charge des patients.

Une mobilisation scientifique au service des patients

Au-delà des présentations scientifiques, une table ronde a réuni les différents acteurs engagés dans la lutte contre cette maladie génétique. Professionnels de santé, partenaires, responsables d’organisations et autres parties prenantes ont confronté leurs expériences de terrain afin d’identifier des solutions concrètes aux difficultés rencontrées par les personnes vivant avec la drépanocytose. Ces échanges ont mis en évidence l’importance d’une collaboration étroite entre les institutions, les spécialistes et les communautés pour construire une réponse durable face à cette pathologie qui demeure un véritable enjeu de santé publique au Gabon.

À l’issue de cette première phase jugée concluante, le projet Drépanocyton entend désormais intensifier ses actions sur le terrain. Les campagnes de sensibilisation et de dépistage de masse reprendront dans les prochaines semaines afin de toucher un plus grand nombre de personnes. Cette mobilisation culminera avec l’organisation d’une grande soirée de gala consacrée à une levée de fonds destinée à soutenir durablement le projet. À travers cette initiative, les promoteurs de Drépanocyton ambitionnent de renforcer la prévention, d’améliorer la prise en charge des malades et de contribuer à une lutte plus efficace contre la drépanocytose au Gabon.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 1 juillet 2026 à 7h31min
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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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