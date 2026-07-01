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BGFIBank : la gouvernance comme nouvel avantage concurrentiel en Afrique

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 1 juillet 2026 à 6h51min
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Le Groupe BGFIBank poursuit sa montée en puissance sur les standards internationaux de gouvernance. En renouvelant la certification AML 30001 de BGFI Holding Corporation, BGFIBank Europe et BGFIBank Cameroun, tout en permettant à sa filiale camerounaise de décrocher la certification ISO 37001 dédiée à la lutte contre la corruption, le groupe bancaire confirme sa volonté de faire de la conformité un véritable avantage compétitif dans un secteur financier africain de plus en plus exigeant.

Le Groupe BGFIBank vient d’adresser un signal fort aux marchés financiers, aux investisseurs et aux régulateurs. À l’occasion d’une cérémonie organisée le 25 juin dernier à Euronext, le groupe a annoncé le renouvellement de la certification AML 30001 de plusieurs de ses entités ainsi que l’obtention, par BGFIBank Cameroun, de la certification ISO 37001, référence internationale en matière de management anti-corruption.

Au-delà de la portée symbolique de ces distinctions, cette double reconnaissance illustre une évolution profonde du secteur bancaire africain, où la gouvernance, la maîtrise des risques et la conformité deviennent désormais des critères déterminants de performance et de crédibilité.

La conformité, nouveau facteur de confiance des marchés

Longtemps considérée comme une simple obligation réglementaire, la conformité est aujourd’hui devenue un levier stratégique de développement. Dans un environnement marqué par le renforcement des exigences internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, les établissements financiers sont désormais évalués autant sur la qualité de leurs mécanismes de contrôle que sur leurs performances commerciales.

Le renouvellement de la certification AML 30001 vient ainsi confirmer la robustesse des dispositifs mis en place par le Groupe BGFIBank depuis plusieurs années pour prévenir, détecter et maîtriser les risques financiers. Cette reconnaissance atteste de la conformité de ses processus aux meilleures pratiques internationales et contribue à renforcer la confiance des régulateurs, des investisseurs et des partenaires institutionnels.

BGFIBank Cameroun ouvre la voie en Afrique centrale

L’autre fait marquant de cette annonce est l’obtention par BGFIBank Cameroun de la certification ISO 37001, faisant de la filiale la première banque de la sous-région à décrocher cette distinction internationale consacrée à la prévention et à la lutte contre la corruption.

Cette certification dépasse le simple cadre technique. Elle traduit la volonté du Groupe de diffuser une véritable culture de l’éthique, de la transparence et de la responsabilité à tous les niveaux de son organisation. Elle constitue également la première étape d’un déploiement progressif de cette norme dans les autres filiales présentes sur le continent, avec l’objectif d’harmoniser les pratiques de gouvernance au sein du groupe.

Pour Henri-Claude Oyima, président-directeur général du Groupe BGFIBank, cette reconnaissance s’inscrit dans une stratégie engagée de longue date. « Ces certifications ne marquent pas le début d’une démarche ; elles en constituent la consécration. Elles viennent reconnaître plusieurs années d’investissements soutenus dans la gouvernance, la conformité, la maîtrise des risques et l’amélioration continue de nos processus », a-t-il déclaré.

Faire de la gouvernance un avantage concurrentiel

À travers cette stratégie, BGFIBank ne cherche pas uniquement à satisfaire des exigences réglementaires. Le groupe entend renforcer durablement sa compétitivité sur un marché financier africain où les critères de gouvernance prennent une place de plus en plus importante dans les décisions d’investissement. « Nous avons fait le choix d’inscrire durablement nos activités dans les standards internationaux les plus exigeants afin de renforcer la confiance de nos clients, partenaires, régulateurs et investisseurs », a souligné Henri-Claude Oyima.

Présent dans douze pays et fort de plus de 3 000 collaborateurs, le Groupe BGFIBank confirme ainsi son ambition de bâtir un groupe financier africain de référence, capable d’allier performance économique, maîtrise des risques et exemplarité en matière de gouvernance. À l’heure où les marchés financiers accordent une importance croissante aux critères de conformité et d’intégrité, cette orientation apparaît comme un véritable levier de différenciation et de création de valeur durable.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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