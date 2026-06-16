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Diplomatie : Oligui Nguema confirme la candidature du Gabon pour l’organisation du Sommet de l’UA 2027

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 16 juin 2026 à 10h32min
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Brice Clotaire Oligui Nguema lors de l'entretien à L'Union © D.R.
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Ce lundi 15 juin 2026 devant le Parlement réuni en Congrès au Palais Léon Mba, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a officialisé une ambition majeure : la candidature du pays pour accueillir le Sommet de l’Union africaine (UA) en 2027. Cette annonce marque une nouvelle étape dans la stratégie de repositionnement de Libreville sur l’échiquier continental.

Pour le chef de l’État, cette candidature s’inscrit pleinement dans une volonté politique de renforcer le rayonnement international du Gabon grâce à une diplomatie offensive et un attachement renouvelé au multilatéralisme.

Le président a d’ailleurs profité de cette tribune pour dresser un bilan positif des trois dernières années. Selon lui, les efforts déployés ont permis de porter haut la voix du Gabon sur des thématiques mondiales cruciales, à l’instar de la paix, de la sécurité, du développement durable ou encore de la transition écologique.

Une modernisation sociale du corps diplomatique

Cependant, briller à l’extérieur exige de solides fondations à l’intérieur. Évoquant la situation critique des missions diplomatiques et consulaires avant le 30 août 2023, Brice Clotaire Oligui Nguema a reconnu les conditions particulièrement difficiles dans lesquelles évoluaient les agents de l’État à l’étranger.

Afin de redynamiser ces équipes et d’accroître l’efficacité de la représentation gabonaise, l’exécutif a opéré d’importantes réformes structurelles. La plus notable reste la revalorisation financière des émoluments des diplomates. « Nous avons revu à la hausse les émoluments de nos ambassadeurs et des attachés de défense afin d’améliorer leurs conditions de vie, mais surtout de leur permettre d’atteindre les objectifs assignés », a précisé le président.

Un leadership régional affirmé

Loin d’être de simples ajustements techniques, ces mesures concrètes visent à consolider durablement l’influence du Gabon au sein des organisations régionales et internationales.

En postulant pour le rendez-vous panafricain de 2027, les autorités de la Vème République affichent clairement leur feuille de route : transformer le Gabon en un carrefour incontournable de la prise de décision en Afrique centrale et sur l’ensemble du continent. Les cartes sont désormais sur la table.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 16 juin 2026 à 10h32min
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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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