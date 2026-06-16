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One UI 5 : plus de personnalisation avec la dernière mise à jour sur Samsung !

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 16 juin 2026 à 11h14min
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Samsung mise sur une expérience mobile plus souple, plus lisible et plus personnelle avec One UI 5. Basée sur Android 13, cette nouvelle version de l’interface des Galaxy déployée depuis le mois d’avril 2026, entend simplifier le quotidien des utilisateurs tout en renforçant les possibilités de réglage de l’appareil. La marque promet une personnalisation plus dynamique, associée à une meilleure fluidité générale de l’interface.

Parmi les évolutions les plus visibles, la personnalisation occupe une place centrale, selon le site de Samsung. One UI 5 propose une nouvelle palette de couleurs, avec 16 thèmes colorés à combiner avec le fond d’écran, ainsi qu’un écran de verrouillage plus facile à modifier. L’utilisateur peut y ajuster le style de l’horloge, les notifications et l’arrière-plan, tandis que les fonds d’écran d’accueil et de verrouillage sont désormais regroupés dans un même espace. 

Une interface pensée pour le confort des utilisateurs 

La mise à jour s’attaque aussi à l’ergonomie. Samsung annonce des icônes et illustrations d’applications retravaillées, des animations plus fluides et des effets de flou améliorés pour rendre la navigation plus cohérente. Côté notifications, l’utilisateur dispose de réglages plus précis pour choisir ce qui s’affiche sur l’écran de verrouillage, et peut bloquer plus facilement les alertes jugées trop envahissantes.  One UI 5 enrichit également les usages pratiques. L’interface améliore le mode Pro de l’appareil photo, facilite le zoom à une main et propose un téléobjectif en mode nourriture.

Le clavier Samsung gagne, lui, de nouveaux emojis, des options de personnalisation et des fonctions d’extraction de texte depuis une image ou une capture d’écran. La sécurité n’est pas en reste. Samsung ajoute des alertes lors du partage d’informations sensibles, un tableau de bord de sécurité plus intuitif et une navigation web plus transparente dans Samsung Internet. En toile de fond, la marque affiche une ambition claire : faire de One UI 5 une mise à jour à la fois utile, protectrice et résolument centrée sur l’utilisateur. 

Cette nouvelle interface est disponible actuellement sur les modèles Galaxy. Notamment, S22, S22+, S22 Ultra, Z Fold4, Z Fold3, Z Fold2, Z Flip4, Z Flip3, Z Flip 5G, Z Flip, S21 5G, S21 Ultra 5G, S21+ 5G, S21 FE 5G,S10 Lite,S20, S20+, S20 Ultra, S20 FE, S20 FE 5G,Note20, Note20 5G, Note20 Ultra, Note20 Ultra 5G, Note10 Lite,A53 5G, A33 5G entre autres. Toutefois, One UI 5 sera prise en charge par d’autres modèles de manière graduelle. Une chose est sûre, les utilisateurs de Samsung voient leur expérience grandir avec One UI 5 !

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