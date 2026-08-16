Diplomatie : Libreville et Kinshasa scellent un partenariat stratégique au sommet

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En marge des célébrations entourant le 66ᵉ anniversaire de l’indépendance du Gabon et après un hommage solennel au Mémorial Léon Mba, le Président Brice Clotaire Oligui Nguema s’est entretenu en tête-à-tête avec son homologue de la République Démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette rencontre fraternelle, rapidement élargie aux deux délégations ministérielles, marque une étape décisive dans le rapprochement stratégique entre les deux nations d’Afrique centrale.

Au cœur des échanges figurait une ambition partagée : rompre avec le modèle extractif traditionnel. Les deux chefs d’État ont fermement réaffirmé la nécessité pour le continent d’accélérer la transformation sur place de ses ressources naturelles. Qu’il s’agisse des mines, de l’énergie ou de l’agriculture, l’objectif consiste à bâtir des chaînes de valeur solides, génératrices d’emplois pour la jeunesse. Saluant les réformes engagées par le Gabon en matière de digitalisation et de gouvernance, le président congolais a insisté sur la formation professionnelle comme levier d’émancipation continentale.

Un bouclier écologique pour le Bassin du Congo

Conscients de leur responsabilité environnementale, Libreville et Kinshasa entendent coordonner leurs efforts pour la sauvegarde du Bassin du Congo. Ce poumon vert, véritable sanctuaire de biodiversité, sera désormais au centre d’initiatives communes, notamment pour capter des financements climatiques via le marché du carbone.

Sur le plan politique, les deux dirigeants prônent une intégration régionale renforcée pour faire face à la criminalité transnationale et faire entendre une voix africaine unie dans l’arène internationale.

Des diplomates alignés et des accords concrets

Cette vision commune s’est traduite par le soutien express de la RDC aux ambitions internationales du Gabon, qui vise un siège au Conseil de l’UIT fin 2026 et l’organisation du Sommet de l’Union africaine à Libreville en 2027. Surtout, la visite s’est conclue par la signature de trois accords majeurs : un cadre de coopération multisectoriel (santé, mines, justice), la suppression des visas pour les passeports diplomatiques et de service, ainsi qu’un mécanisme de consultations politiques régulières. Une Commission mixte veillera au suivi rigoureux de ces engagements.

Avant de se séparer, les deux dirigeants se sont recueillis ensemble à la Cathédrale Sainte-Marie de Libreville, scellant par la foi et le respect mutuel ce nouveau chapitre de la fraternité congolo-gabonaise.