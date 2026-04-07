RDC : le gouvernement annonce l’accueil des ressortissants étrangers expulsés des États-Unis

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Dans un communiqué publié ce dimanche 05 avril 20256, le ministère de la Communication et des Médias a annoncé que la République démocratique du Congo (RDC) accueillera, dès ce mois d’avril, des ressortissants de pays tiers expulsés des États-Unis. Cet accord, qui s’inscrit dans le cadre des mécanismes migratoires de l’administration américaine, positionne Kinshasa comme une escale technique pour des individus en phase de rapatriement vers leurs pays d’origine.

Face aux interrogations sur le coût d’une telle opération, le gouvernement congolais se veut rassurant : le Trésor public ne déboursera pas un franc. La prise en charge logistique et technique sera intégralement assurée par Washington, via des structures spécialisées dans les mouvements migratoires internationaux.

Kinshasa insiste sur le caractère exceptionnel de ce dispositif : il ne s’agit en aucun cas d’un programme de relocalisation permanente ou d’une externalisation de la politique migratoire américaine, à l’instar de certains modèles européens très critiqués. Le séjour de ces personnes sur le sol congolais est présenté comme strictement temporaire.

Les coulisses d’une coopération stratégique

Si le communiqué officiel ne lie pas directement cet accueil à une contrepartie financière immédiate, les analystes soulignent le réchauffement diplomatique marqué entre les deux pays. En février dernier, les États-Unis ont débloqué un appui sanitaire massif de 1,2 milliard de dollars en faveur de la RDC, destiné à renforcer le système de santé national et la lutte contre les épidémies.

Cette mission intervient également alors que Washington multiplie les partenariats en Afrique pour gérer les flux migratoires mondiaux. Pour la RDC, accepter ce rôle de « plateforme de transit » permet de consolider son statut d’allié stratégique de premier plan dans la sous-région, tout en bénéficiant de retombées indirectes en matière de coopération sécuritaire et humanitaire.