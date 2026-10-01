Gabon : Pizolub engage la reconquête industrielle du marché du lubrifiant 

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Face à un marché largement dominé par les importations et fragilisé par le secteur informel, le Gabon amorce sa reconquête industrielle. Fort d’un cadre réglementaire rénové et de la visite récente de huit grands acteurs internationaux sur son site de Port-Gentil, Pizolub S.A. s’impose plus que jamais comme le pilier stratégique de cette souveraineté retrouvée.

Le secteur gabonais des lubrifiants représente une manne économique évaluée à plus de 62 milliards de FCFA pour le seul marché officiel, soit environ 18 000 tonnes par an. Pourtant, la structure des approvisionnements révèle un déséquilibre béant : depuis 2023, 94 % des volumes formels soit 17 000 tonnes sont importés par les marketers majeurs et les distributeurs agréés. En face, le volume formulé localement par Pizolub S.A., pionnier implanté à Port-Gentil depuis 1978, plafonnait à environ 1 000 tonnes par an, soit à peine 6 % des parts de marché formelles.

À ce paysage déjà asymétrique s’ajoute le poids d’un secteur informel tentaculaire. En commercialisant des produits non contrôlés ou contrefaits, ce marché parallèle porterait la consommation réelle nationale entre 30 000 et 50 000 tonnes annuelles. Face au manque à gagner économique et aux risques techniques encourus par les utilisateurs, une réorganisation en profondeur s’imposait.

Le cadre réglementaire : catalyseur du renouveau industriel

Afin de réorienter les flux vers la production nationale, l’Administration de tutelle a promulgué l’arrêté ministériel n°000036/MP. Cette mesure exige désormais que tout opérateur souhaitant distribuer des lubrifiants au Gabon passe par un contrôle ou une formulation locale. En replaçant l’usine de Port-Gentil au cœur de la chaîne de distribution, ce texte confère à Pizolub un rôle central pour l’accès au marché gabonais.

Loin de constituer un frein pour les acteurs internationaux, cette réglementation révisée a déclenché une véritable dynamique d’attraction vers le pôle industriel de l’Ogooué-Maritime.

Port-Gentil au cœur de l’attractivité : l’audit des grands de l’industrie

Entre mai et septembre 2026, la stratégie de prospection menée par Pizolub a porté ses fruits : huit propriétaires de marques internationales de renom, parmi lesquels Repsol, Fuchs, Cofran, My Lubricants, Champion, Minerva Oil, Yacco et Wolf Oil, se sont rendus sur le site industriel de Port-Gentil.

Lors de ces visites techniques et audits industriels, les délégations internationales ont unanimement salué trois atouts majeurs de l’entreprise gabonaise. Il s’agit entre notamment d’un laboratoire d’analyse haut de gamme considéré comme un outil technique de référence régionale et le savoir-faire accumulé par les équipes de Pizolub constitue le gage d’une parfaite maîtrise des procédés de blend et de formulation.

En outre, la solidité du pilotage interne et l’engagement constant des équipes sur le terrain ont renforcé la confiance des auditeurs. Trois modèles de partenariat sont actuellement sur la table pour concrétiser cette synergie : le façonnage sous licence, la fabrication sous marque propre et l’importation encadrée.

Cap sur la recertification et défis à relever

Afin d’entériner la signature de ces futurs contrats d’embouteillage et de façonnage, Pizolub a officiellement lancé la recertification globale de son usine, dont l’aboutissement est fixé d’ici décembre 2026. Comme le résume son Directeur Général, Hans Landry Ivala, l’entreprise entend transformer cet engouement international en contrats fermes pour concrétiser la souveraineté industrielle du pays.

Toutefois, la réussite durable de ce virage stratégique dépendra de la pleine application des règles établies et de l’absence de résistances commerciales. La reconquête de l’industrie gabonaise des lubrifiants est désormais bien lancée à Port-Gentil ; il reste à inscrire cette vitesse supérieure dans la durée.