Libreville : le respect du Code de la route, un enjeu majeur pour la sécurité des usagers ?

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À Libreville, le non-respect du Code de la route continue d’être à l’origine de nombreux accidents de la circulation. Excès de vitesse, dépassements dangereux, conduite sous l’emprise de l’alcool et usage du téléphone au volant figurent parmi les principales infractions constatées par les forces de l’ordre. Malgré la multiplication des opérations de sensibilisation et de contrôle par les autorités, le nombre d’accidents ne cessent de croître et de préserver des vies.

« Certains conducteurs ne respectent ni les feux de signalisation ni les limitations de vitesse. Chaque jour, nous assistons à des comportements qui mettent en danger les usagers », témoigne Jean-Paul, chauffeur de taxi à Libreville. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les accidents de la route causent chaque année près de 1,2 million de décès dans le monde et demeurent l’une des principales causes de mortalité chez les jeunes. Ces chiffres rappellent l’importance du respect des règles de circulation.

Un cadre juridique en vigueur, mais une application encore défaillante

Au Gabon, la circulation routière est régie par l’ordonnance n° 30/69 du 11 avril 1969 relative à la police de la circulation routière, communément appelée Code de la route, complétée par la loi n° 003/2006 du 12 septembre 2006 et ses textes d’application. Cette réglementation impose notamment le respect de la signalisation routière, des limitations de vitesse, des règles de priorité et du port de la ceinture de sécurité. Les contrevenants s’exposent à des sanctions prévues par la loi.

Au-delà des contrôles effectués par les services compétents, la sécurité routière dépend avant tout du comportement de chaque usager. Les autorités rappellent que le respect du Code de la route reste le moyen le plus efficace de prévenir les accidents et d’assurer la protection des conducteurs, des passagers et des piétons. Une conduite responsable demeure indispensable pour faire reculer durablement l’insécurité routière au Gabon.

Ndossi Moussavou Nziengui