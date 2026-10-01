Gabon : l’État regroupe ses contrôleurs et bannit les amendes en liquide

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Face à la hausse incontrôlée des prix, à la spéculation rampante et au harcèlement décrié par de nombreux opérateurs économiques confrontés à la multiplicité des contrôles, le gouvernement a décidé de taper du poing sur la table. Pour réorganiser en profondeur la surveillance des marchés, l’exécutif vient d’officialiser la création de la Brigade Mixte de Contrôle (BMC) par le biais du décret n°0394/PR/MRRI. Cette nouvelle entité a pour mission principale de centraliser et d’harmoniser les inspections économiques et sanitaires sur toute l’étendue du territoire national.

Rattachée directement au Vice-Président du Gouvernement et supervisée par le Secrétariat Général du Gouvernement, la BMC rassemble l’ensemble des administrations compétentes : commerce, fiscalité, douanes, hygiène, normes et métrologie. Cette synergie administrative met fin au morcellement des interventions.

Qu’il s’agisse de visites programmées ou d’inquisitions inopinées, les équipes de la BMC sont habilitées à passer au peigne fin les commerces, entrepôts et réseaux de distribution. Leurs investigations porteront tant sur le respect des prix homologués et des marges légales que sur la traçabilité, la conformité sanitaire des produits et la fraude fiscale. Pour mener à bien ses opérations face aux récalcitrants, la brigade pourra solliciter l’assistance des Forces de défense et de sécurité.

Tolérance zéro pour le paiement en espèces

L’une des innovations majeures de ce texte réside dans l’assainissement strict des procédures sur le terrain. Désormais, aucun agent de la brigade n’est autorisé à percevoir la moindre somme d’argent en liquide auprès des commerçants verbalisés.

L’intégralité des amendes et des pénalités financières devra impérativement être réglée auprès des guichets du Trésor public. Toute transaction en numéraire effectuée sur les lieux de contrôle sera de facto frappée de nullité et exposera immédiatement son auteur à des poursuites disciplinaires et pénales rigoureuses. Ce garde-fou vise à éradiquer les pratiques informelles et la corruption souvent dénoncées par le secteur privé.

Le défi d’un contrôle plus juste et efficace

Au-delà de la réorganisation administrative, le dispositif sera jugé sur sa capacité à assainir le marché sans paralyser l’activité des entreprises. Le texte prévoit à cet effet un suivi mensuel des interventions ainsi qu’un bilan trimestriel pour mesurer l’impact réel de la brigade sur la stabilité des prix et la lutte contre la concurrence loyale. Pour les autorités, l’objectif ne sera pas de multiplier aveuglément les sanctions, mais d’instaurer un suivi rigoureux et mesurable, garant du pouvoir d’achat des populations.