Économie numérique : le Gabon pose les fondations de sa souveraineté et de l’IA

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Après trois jours de réflexions intenses à la Cité de la Démocratie de Libreville, les travaux consacrés à l’élaboration de la future stratégie nationale d’intelligence artificielle du Gabon ont livré leur verdict ce mercredi 30 septembre 2026. Portée avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), cette concertation fixe les premières ambitions du pays à l’horizon 2030.

Mobilisant experts, acteurs du secteur privé, universitaires, cadres de l’administration et représentants de la société civile, cette rencontre a permis de dresser un état des lieux sans concession. Au terme des échanges, 22 défis majeurs ont été identifiés et 36 recommandations articulées autour d’une vision centrale : bâtir une « IA responsable au service de la souveraineté, de l’innovation et du développement du Gabon ».

Six piliers et le défi crucial des données

Les feuilles de route prospectives retenues s’articulent autour de six axes stratégiques : gouvernance des données, formation des talents, développement des capacités de calcul, éthique de l’IA, soutien à l’innovation économique et modernisation des services publics.

Pour transformer ces ambitions en réalités opérationnelles, la fiabilité des infrastructures et de la donnée s’impose comme un préalable absolu. « Si la qualité des données est défaillante, l’IA va nous envoyer des informations défaillantes », a martelé Mark-Alexandre Doumba, ministre de l’Économie numérique, de la Digitalisation et de l’Innovation, tout en insistant sur l’impératif de protection des informations administratives sensibles. Côté infrastructures, la dynamique s’accélère : avec plus de 1 800 km de fibre optique déjà déployés, le pays prépare la construction d’un second data center public d’ici 2027 pour renforcer ses capacités de stockage.

Compétences locales, éthique et cas d’usage

Outre les tuyaux et le stockage, la question du capital humain est ressortie comme une priorité absolue. Le renforcement des compétences locales et l’appropriation des nouveaux outils numériques doivent permettre au Gabon d’explorer des applications concrètes, notamment dans les secteurs de la santé et du tourisme dans le cadre de l’initiative AILA regroupant huit nations africaines partenaires.

Néanmoins, l’adoption de ces technologies ne va pas sans embûches. La conduite du changement dans le secteur public, le manque d’équipements adaptés et les réticences au partage interministériel des données constituent des freins réels. Pour garantir une transition sereine, les experts préconisent un encadrement réglementaire strict, une supervision humaine permanente sur les applications sensibles et le respect d’une éthique rigoureuse.

Une feuille de route en cours de finalisation

Ces conclusions ne dressent pas encore le texte définitif de la politique nationale, mais en constituent la pierre angulaire. Les recommandations formulées feront l’objet d’un travail de consolidation avant la rédaction et l’adoption formelle du document stratégique.

Fait encourageant pour l’avenir, la représentante résidente adjointe du PNUD au Gabon, Soahangy Mamisoa Rangers, s’est félicitée de la dynamique enclenchée, rappelant que le pays dispose de l’ensemble des atouts et de la volonté politique nécessaires pour faire de l’IA un véritable accélérateur de croissance.