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Gabon : Wilfried Okoumba placé sous mandat de dépôt !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 3 août 2026 à 21h26min
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Wilfried Okoumba , lors de sa garde à vue © D.R.
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Les péripéties judiciaires qui entourent l’extradé Wilfried Okoumba Kamitatou ont connu une évolution notable ces dernières heures. Et pour cause, au terme de sa présentation devant l’autorité judiciaire, le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt à la Prison centrale de Libreville, ce lundi 3 août 2026. Il s’agit d’une détention provisoire qui pourrait évoluer selon l’enquête judiciaire.

Le 30 juillet dernier, Wilfried Okoumba Kamitatou réagissait aux informations circulant sur les réseaux sociaux et dans certains médias, qui annonçaient son interpellation le mercredi précédent. Quelque temps après, l’intéressé opposait alors un démenti catégorique, certifiant n’avoir fait l’objet d’aucune garde à vue ni d’aucune mesure privative de liberté.

Wilfried Okoumba dans des sales draps !

Toutefois, les vérifications d’usage ont permis de rétablir la chronologie des faits si l’intéressé n’avait subi aucune contrainte judiciaire. Son interpellation par les services d’enquête est survenue le jeudi 30 juillet dernier. Conduit devant le magistrat instructeur à l’issue de sa garde à vue, Wilfried Okoumba Kamitatou s’est vu notifier son placement en détention provisoire dans le cadre d’une information judiciaire ouverte.

Il est à notifier que le mandat de dépôt constitue une mesure de sûreté d’ordre procédural et ne saurait constituer une pré-condamnation. Aussi, la présomption d’innocence rappelle que le mis en examen demeure innocent tant qu’une juridiction de jugement ne l’a pas déclaré coupable par une décision définitive. Les qualifications juridiques précises retenues par le cabinet d’instruction feront l’objet de précisions ultérieures, sous réserve des communications des autorités judiciaires compétentes. Nous y reviendrons !

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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