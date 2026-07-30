Gabon : la prévalence de l’hépatite B à 5,8%

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C’est le chiffre officiel communiqué par le ministre de la santé, le Pr Elsa Joséphine Ayo épse Bivigou lors de son discours à l’occasion de la Journée mondiale contre les hépatites le 28 juillet 2026. En effet, les hépatites virales constituent un véritable problème de santé publique notamment l’hépatite B dont la prévalence est de 5,8% presque 2 fois plus que la VIH/Sida dont la prévalence est de 3,6%. Un chiffre qui positionne le pays parmi les zones de fortes endémies.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’hépatite est une maladie qui provoque une inflammation du foie. Regroupées en 5 types à savoir A, B, C, D et E, ces infections virales peuvent évoluer vers le cancer du foie si elles ne sont pas prises en charge. Ainsi s’il est possible de guérir de certaines formes, ce n’est pas le cas pour d’autres à l’instar de l’hépatite B au regard des contaminations et de la prévalence qui est quasiment deux fois plus élevée que celle du VIH/Sida soit 5,8%et nécessite une meilleure approche.

Vaincre les hépatites par des comportements responsables

Selon les données rendues disponibles par le ministère de la santé, il en ressort également que dans les structures hospitalières, les hépatites virales sont responsables de 92 % des cancers primitifs du foie et de 85 % des cas de cirrhose. Des chiffres qui inquiètent, et qui rappellent la nécessité de renforcer les dispositifs de lutte contre ces infections, à travers les dépistages, les vaccinations et le respect des règles d’hygiène comme cela est recommandé par l’OMS. A l’occasion de la journée mondiale contre les hépatites placée sous le thème « Hépatite, parlons-en », les professionnels de la santé rappellent que pour l’hépatite B, il existe un vaccin très efficace.

Par ailleurs l’usage des préservatifs aide aussi à se protéger de l’hépatite virale qui parfois silencieuse, peut aussi entraîner des symptômes comme la fatigue, la fièvre, des douleurs abdominales ou un jaunissement de la peau et des yeux. Soulignons que pour l’hépatite C, il existe un traitement qui est curatif, qui permet de guérir définitivement de l’hépatite C, et qui est pris en charge par la CNAMGS. Pour l’hépatite B le Programme National de Lutte contre les Infections Sexuellement Transmissibles et le VIH/Sida (PNLIST) met à disposition les traitements nécessaires, et un centre de traitement ambulatoire fonctionne au CHUL, au sein du service d’hépato-gastro-entérologie.