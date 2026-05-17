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Port-Gentil : Perenco équipe la Santé Maternelle Infantile pour renforcer la prise en charge des mères et des enfants

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 17 mai 2026 à 10h49min
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Le gouverneure de l’Ogooué-Maritime, Françoise Aseengone Obame receptionnant la dotation de Perenco © D.R.
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Perenco Oil & Gas Gabon (POGG) a procédé, le 12 mai 2026, à une importante remise d’équipements médicaux à la Santé Maternelle Infantile (SMI) de Port-Gentil. Cette initiative s’inscrit dans la continuité des investissements réalisés par l’opérateur pétrolier dans l’Ogooué-Maritime afin d’améliorer durablement l’offre de soins dédiée aux femmes et aux enfants.

Engagée depuis plusieurs années dans le renforcement des infrastructures sanitaires de l’Ogooué-Maritime, Perenco Oil & Gas Gabon poursuit sa politique de responsabilité sociétale à travers des actions concrètes au bénéfice des populations locales. Le mardi 12 mai 2026, une délégation de l’entreprise conduite par son Directeur Général Adjoint, Nestor Awaurhet, a officiellement remis un important lot d’équipements médicaux à la Santé Maternelle Infantile (SMI) de Port-Gentil.

Une vue du materiel remis à la Santé Maternelle Infantile de Port-Gentil © GMT

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de la gouverneure de l’Ogooué-Maritime, Françoise Aseengone Obame, ainsi que de plusieurs responsables administratifs et sanitaires de la province. Elle marque une nouvelle étape dans l’accompagnement engagé par POGG en faveur du système de santé provincial.

Il faut rappeler que l’opérateur pétrolier avait déjà investi près de 200 millions de FCFA dans la réhabilitation et la modernisation des bâtiments de la SMI, livrés il y a deux ans. Un investissement qui s’inscrit dans le pilier « Santé & Bien-être » de sa stratégie RSE.

Des équipements pour améliorer les soins maternels et pédiatriques

Avec plus d’une centaine de familles accueillies quotidiennement, la Santé Maternelle Infantile de Port-Gentil constitue une structure essentielle dans la prise en charge sanitaire des femmes enceintes et des enfants. Les équipements remis visent ainsi à renforcer significativement les capacités opérationnelles de l’établissement. Le don comprend notamment un échographe, des lits pédiatriques, des pèse-bébés, des kits de maternité, des moustiquaires imprégnées, des consommables nutritionnels ainsi que des équipements de planification familiale.

La structure a également bénéficié d’un renforcement de son laboratoire grâce à du matériel moderne d’analyses biologiques et à l’installation de deux appareils de numération sanguine. À cela s’ajoute un appareil GeneXpert, une technologie de pointe permettant un diagnostic moléculaire automatisé, installé pour la première fois au sein de la SMI.

Au-delà des équipements, Perenco a assuré la formation du personnel médical afin de garantir une utilisation optimale des appareils mis à disposition.

Une stratégie RSE tournée vers l’impact durable

Pour Perenco Oil & Gas Gabon, cet investissement dépasse le simple cadre du mécénat ponctuel. « La responsabilité sociétale n’est pas un concept abstrait : elle se traduit par des engagements à long terme », rappelle l’entreprise dans sa communication officielle.

Les équipements ont été réceptionnés par la gouverneure de l’Ogooué-Maritime avant leur transmission à la Directrice régionale de la Santé maritime, Raissa Johnson. Une remise saluée par Euphrasie Mombo, responsable de la SMI, qui voit dans cet appui un levier important pour améliorer les conditions de prise en charge des patientes et des nouveau-nés.

À travers cette nouvelle action, Perenco confirme sa volonté de demeurer un partenaire des politiques sociales dans les zones où le groupe opère, en mettant l’accent sur des investissements structurants capables d’avoir un impact durable sur les communautés locales.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 17 mai 2026 à 10h49min
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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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