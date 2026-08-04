Gabon – Sierra Leone : Libreville et Freetown s’accordent sur un partenariat multisectoriel

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L’axe diplomatique entre l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest se renforce. Ce lundi 3 août 2026 à Freetown, le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema s’est entretenu avec son homologue sierra-léonais, Julius Maada Bio. Cette rencontre au State House s’est concrétisée par la signature d’un accord-cadre de coopération destiné à structurer les échanges entre les deux pays.

Ce protocole d’accord couvre un large éventail de domaines : agriculture, mines, pêche, énergie, santé, transports ou encore tourisme. L’ambition affichée par les deux gouvernements est de stimuler le commerce bilatéral et de favoriser les investissements croisés du secteur privé.

Les deux parties entendent notamment s’appuyer sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) pour faciliter le transfert de compétences et fluidifier le flux de marchandises.

Défenses des côtes et facilitation diplomatique

Outre le volet commercial, les questions sécuritaires occupent une place centrale dans l’accord. Face aux menaces qui pèsent sur les zones côtières, le Gabon et la Sierra Leone prévoient d’associer leurs moyens pour lutter contre la piraterie maritime, renforcer la surveillance des frontières et préserver leurs zones de pêche.

Sur le plan institutionnel, le rapprochement passera par la mise en place prochaine de représentations diplomatiques dans chaque capitale. Afin d’accélérer la circulation des responsables publics, les titulaires de passeports diplomatiques et de service bénéficieront désormais d’une exemption de visa.

Un suivi assuré par une commission mixte

Au cours des échanges, le président Julius Maada Bio a salué la conduite de la transition au Gabon ainsi que ses initiatives de préservation environnementale, invitant les entrepreneurs gabonais à explorer le marché sierra-léonais. De son côté, Brice Clotaire Oligui Nguema a remercié Freetown pour son appui à la candidature du Gabon au Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine.

Afin d’assurer le suivi des engagements pris et d’éviter que le texte ne reste théorique, une commission mixte sera prochainement créée pour coordonner la mise en œuvre des projets retenus.