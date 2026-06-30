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CNAMGS : 122 000 ayant droits suspendus à titre provisoire 

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 30 juin 2026 à 17h28min
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Siège de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale © D.R.
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La Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) a annoncé, dans un communiqué rendu public le 16 juin 2026, la suspension provisoire des droits de plus de 122 000 ayant droit. Cette mesure intervient dans le cadre d’une opération de fiabilisation de la base de données de l’institution, qui dit vouloir sécuriser l’identification de ses bénéficiaires et garantir une gestion plus transparente de ses ressources.

C’est une mesure qui vise principalement deux catégories d’assurés auprès de la maison d’assurance. Il s’agit des bénéficiaires ayant droit de plus de six ans dont le dossier ne comporte pas de photo. Ces derniers représentent un total de 74 772 ayant droit. Et les ayant droit de plus de 21 ans, ayant dépassé l’âge limite de prise en charge, soit 47 830 personnes. La CNAMGS invite ainsi ces 122 602 à se rapprocher des délégations provinciales de l’institution pour régulariser leur situation. 

Une période de régularisation de trois mois 

Pour cette opération de mise à jour, les concernés devront se présenter avec l’ancienne carte d’assuré sans photo, une pièce d’identité en cours de validité,à savoir carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire. Et aussi, un justificatif de leur situation professionnelle actuelle, comme une carte PNPE, une carte d’étudiant ou un bulletin de paie. La Caisse précise que cette suspension est une mesure provisoire et qu’elle vise à mettre à jour les dossiers de chaque personnes affiliées.

À cet effet, un délai de trois mois pour cette opération de régularisation, soit jusqu’au 30 septembre 2026 est fixé. Passé ce terme, les assurés concernés seront radiés du fichier des bénéficiaires, selon le communiqué de la Caisse. L’organisme dit vouloir ainsi assurer une utilisation juste des prestations de santé, dans l’intérêt de l’ensemble des assurés. 

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 30 juin 2026 à 17h28min
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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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