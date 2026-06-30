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Sénat : fin de la première session ordinaire et rappels clés pour le gouvernement !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 30 juin 2026 à 18h57min
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Huguette Yvonne Nyana Ekoume ep. Awori Onanga, Présidente du Sénat © D.R.
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C’est dans un climat de solennité républicaine que s’est achevée, ce mardi 30 juin 2026, la première session ordinaire de l’année 2026 du Sénat. Présidée par Huguette Yvonne Nyana Ekoume épouse Awori, cette cérémonie de clôture marque le coup d’envoi effectif de la sixième législature de la Chambre haute, profondément engagée dans la modernisation institutionnelle et la consolidation de l’État de droit au Gabon.

La présidente du Sénat a dressé le bilan exhaustif de trois mois de travaux intensifs, la Présidente du Sénat a salué le dévouement des vénérables sénateurs. Sur le front législatif, il ressort que l’activité s’est révélée prolifique. On dénombre la saisie de 34 textes par l’Exécutif dont 23 ont été examinés et adoptés dont 17 projets de loi portant ratification d’ordonnances et 4 projets de loi d’envergure. Il s’agit entre autres du nouveau Code de la nationalité.

Les bases du nouveau Gabon consolidées par le Sénat !

Par ailleurs, il y a la refonte du régime de la propriété foncière, ainsi que la loi de finances rectificative pour l’exercice 2026. Ce collectif budgétaire vise à aligner les ambitions de l’État sur les réalités macroéconomiques du pays.Fidèle à sa mission constitutionnelle de représentation des collectivités territoriales, le Sénat a réaffirmé l’urgence de protéger et de renforcer les moyens financiers et techniques des communes et des départements, vecteurs essentiels du développement local.

En matière de contrôle de l’action gouvernementale, l’institution n’a pas manqué d’interpeller l’Exécutif, notamment par le biais de questions écrites adressées au ministre de l’Accès universel à l’eau et à l’électricité, face à la crise persistante des délestages. Sur le plan de la diplomatie parlementaire, le dynamisme de la Chambre s’est traduit par une présence accrue dans les instances internationales telles que l’APF, l’ASA et l’OEACP. Le but étant de consolider le rayonnement du Gabon à l’étranger.

Toutefois, la Vénérable Huguette Yvonne Nyana Ekoume a profité de cette tribune pour formuler deux rappels politiques à l’endroit du Gouvernement. D’une part, la Présidente de la haute chambre a plaidé pour le respect scrupuleux de l’équilibre du bicaméralisme, exigeant une transmission paritaire et fluide des textes pour éviter l’engorgement législatif. D’autre part, elle a rappelé que la législation par ordonnance doit rester une procédure d’exception. Non sans manquer d’inviter le gouvernement à matérialiser en actes concrets la feuille de route du Chef de l’État.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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