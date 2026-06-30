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Police nationale : Adrien Nguema Mba tape du poing sur la table face au racket et à l’insécurité

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 30 juin 2026 à 17h24min
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Le ministre de l'Interieur Adrien Nguema Mba au coté du commandant en chef des Forces de police nationale Serge Hervé Ngoma © D.R.
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Ce lundi 29 juin 2026, au Commandement en Chef de la police, le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, Adrien Nguema Mba, a présidé une réunion de cadrage sans concession avec les Forces de Police Nationale (FPN). Aux côtés du Commandant en Chef, le Général Serge Hervé Ngoma, et face aux commissaires du Grand Libreville, le membre du gouvernement a mis les points sur les « i » concernant deux dossiers brûlants : l’efficacité sur le terrain et la corruption.

Si la Préfecture de police a exposé son plan d’action et sa doctrine de sécurisation, la réalité du terrain impose une profonde mutation. Face à l’émergence d’une délinquance juvénile violente en milieu scolaire, souvent alimentée par la consommation de stupéfiants, les forces de l’ordre doivent se réinventer. 

Pour fluidifier les opérations et garantir une transparence totale, le membre du gouvernement a ordonné le retrait immédiat des unités non habilitées dans les zones sensibles. Désormais, seules les compagnies structurées, prévues par la loi de Programmation sécuritaire 2026-2030, occuperont le terrain avec des moyens logistiques renforcés.

Racket : l’heure de la tolérance zéro a sonné

L’autre sujet majeur, bien plus épineux, concerne la multiplication des plaintes des usagers face au racket routier. Pour Adrien Nguema Mba, ces déviances sur la voie publique sont tout simplement inconcevables. Haussant le ton, le ministre a brandi la menace d’une responsabilité partagée. « Le Commissaire qui ne va pas dénoncer ou sanctionner son élément coupable des dérives sur la voie publique sera pris pour complice et sanctionné au même titre que l’agent », a-t-il martelé. 

Sanctionner publiquement pour l’exemple

Refusant de voir l’image de l’institution ternie par une minorité, le chef du département de l’Intérieur a exigé des inspections générale et technique une sévérité exemplaire. Pour marquer les esprits et dissuader les récidivistes, il appelle la hiérarchie policière à changer de méthode en rendant publiques les sanctions et les révocations des policiers indélicats. 

L’objectif est de promouvoir la discipline par l’exemple. La police nationale se devant d’incarner la morale supérieure de la nation, chaque agent doit redorer le blason d’un corps en quête de confiance auprès des citoyens, notamment à travers le déploiement de la police de proximité et de futures conventions avec les mairies.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 30 juin 2026 à 17h24min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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