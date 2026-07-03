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CEP 2026 : après un taux de réussite de 97,74%, quid du respect de la carte scolaire ?

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 3 juillet 2026 à 10h39min
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Des électeurs au Collège Damas pour le vote des législatives et des locales © GMT
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Le ministère de l’Éducation nationale et de l’Instruction civique a rendu public le 27 juin, à l’école publique de Martine Oulabou, les résultats officiels du Certificat d’études primaires (CEP), session 2026. Sur les 49 500 candidats inscrits, 47 966 ont été déclarés admis, soit un taux national de réussite de 97,74 %. Bien que cette réussite constitue une satisfaction pour les élèves, leurs familles et les acteurs du système éducatif, un autre défi attend désormais les autorités. Notamment celui de l’orientation des nouveaux collégiens dans le respect de la carte scolaire.

Avec près de 48 000 élèves admis, la question de leur affectation dans les collèges et lycées devient essentielle. Les orientations seront-elles effectuées en privilégiant la proximité entre le domicile des élèves et leur futur établissement ? Cette interrogation est loin d’être anodine. Depuis plusieurs années, de nombreux parents dénoncent des affectations qui obligent leurs enfants à parcourir quotidiennement de longues distances pour rejoindre leur établissement scolaire.

Une telle situation entraîne des coûts de transport supplémentaires, de la fatigue et parfois même des retards ou de l’absentéisme. Le bon taux de réussite au CEP ne prendra tout son sens que si les élèves peuvent poursuivre leur scolarité dans des conditions favorables.

La carte scolaire, un engagement à concrétiser

Cette préoccupation est d’autant plus légitime que le gouvernement avait officiellement lancé, le 3 juin 2024, au Centre multisectoriel de Nkok, la Commission nationale de la carte scolaire, sous la présidence du Premier ministre de la Transition, Raymond Ndong Sima. Placée sous le thème « La restauration de l’école gabonaise pour une éducation inclusive et de proximité, adossée à la carte scolaire pour garantir la réussite de tous », cette initiative visait à mieux organiser la répartition des élèves. La carte scolaire repose sur plusieurs critères, notamment la démographie, les capacités d’accueil des établissements, les infrastructures disponibles, les besoins des apprenants et la distance entre le domicile et l’école. Son objectif est de garantir un accès équitable à l’éducation tout en limitant les déséquilibres entre les établissements.

À l’heure où les résultats du CEP 2026 sont salués, l’application effective de cette carte scolaire est attendue avec la même attention. Les familles espèrent que les affectations tiendront compte de la proximité géographique afin d’améliorer les conditions d’apprentissage des enfants. Un élève résidant à Owendo devrait, dans la mesure du possible, être orienté vers un établissement de cette commune plutôt que d’effectuer chaque jour de longs déplacements.

Au-delà des performances aux examens, c’est aussi la qualité de l’organisation du système éducatif qui sera évaluée. Le respect de la carte scolaire constituerait ainsi un signal fort en faveur d’une école plus équitable, plus accessible et davantage adaptée aux réalités des apprenants gabonais.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 3 juillet 2026 à 10h39min
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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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