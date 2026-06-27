Gabon : 97% de taux de réussite au CEP 2025-2026

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C’est un soulagement immense et une immense fierté pour des milliers de familles. Le ministère de l’Éducation nationale a levé le voile, ce samedi 27 juin, sur les résultats de la session 2025-2026 du Certificat d’études primaires (CEP). Les données publiées cette année ne laissent place à aucun doute : les écoliers ont brillé. Avec un taux de réussite national qui s’établit à 97,74 %, cette cuvée s’impose d’ores et déjà comme l’une des plus performantes de ces dernières années.

Sur le terrain, l’effort des élèves et du corps enseignant a payé de manière spectaculaire. Dans le détail, sur les 49 075 candidats qui ont franchi les portes des centres d’examen pour affronter les épreuves, 47 966 d’entre eux ont décroché le précieux sésame, synonyme d’entrée au collège.

À l’inverse, la liste des ajournés s’est réduite comme peau de chagrin. Seuls 1 109 élèves devront redoubler d’efforts l’an prochain. Ce score historique ramène le taux d’échec à un niveau résiduel de seulement 2,26 % des candidats ayant composé. Une marge infime qui témoigne d’une excellente préparation globale en amont des examens.

Le trio de tête frôle le sans-faute

Au-delà de cette moyenne nationale déjà impressionnante, c’est la lecture de la carte scolaire qui réserve les plus belles surprises. L’analyse des statistiques par province met en lumière une homogénéité des performances vers le haut, avec des scores qui s’envolent dans plusieurs régions du pays.

Trois provinces se détachent particulièrement du lot en franchissant la barre symbolique des 99 % de réussite. En haut du podium, le Moyen-Ogooué signe un véritable exploit : avec un taux de réussite de 99,76 %, la province frôle tout simplement le carton plein. Juste derrière, l’Ogooué-Maritime ne démérite pas et affiche un excellent 99,34 %. Enfin, l’Ogooué-Lolo ferme la marche de ce trio d’élite avec 99,06 % de candidats admis.

Ces résultats exceptionnels viennent clore en beauté l’année académique, ouvrant grand les portes du secondaire à une nouvelle génération de collégiens.