Gabon : e-Gabon/SIS accélère la transformation numérique du système de santé

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Lancé officiellement en février 2024, le projet e-Gabon/Système d’information sanitaire (e-Gabon/SIS) poursuit son déploiement progressif dans les structures de santé gabonaises. Portée par le ministère de la Santé avec l’appui de plusieurs partenaires institutionnels, cette réforme ambitionne de moderniser la gestion des données médicales, d’améliorer la qualité des soins et de renforcer le pilotage du système sanitaire grâce au numérique.

Le Gabon poursuit sa transition vers une santé plus connectée. À travers le projet e-Gabon/SIS, le gouvernement entend faire du numérique un levier majeur d’amélioration de la prise en charge des patients et de modernisation du système de santé national. Lancé officiellement le 16 février 2024 en présence du ministre de la Santé et de représentants de la Banque mondiale, ce programme s’inscrit dans la stratégie nationale de transformation numérique des services publics.

Une santé plus performante grâce au numérique

Développé dans le cadre du projet e-Gabon, cette initiative vise à moderniser la collecte, la gestion et l’exploitation des données sanitaires afin de rendre les soins plus efficaces, plus accessibles et mieux adaptés aux besoins des populations. Selon les promoteurs du projet, la digitalisation du système d’information sanitaire répond à plusieurs enjeux majeurs. Elle doit permettre d’améliorer la prise en charge des patients, de renforcer les capacités de pilotage des politiques publiques de santé et d’optimiser le fonctionnement des établissements sanitaires.

Le projet prévoit notamment la mise en place d’outils numériques facilitant le suivi médical des patients, l’exploitation des données de santé en temps réel ainsi que le renforcement de la veille sanitaire. Cette transformation vise également à garantir une plus grande équité dans l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire, tout en améliorant la coordination entre les différents acteurs du système de santé.

Un déploiement progressif dans les structures de santé

Le projet est actuellement déployé de manière progressive. Une phase pilote est déjà opérationnelle dans 13 structures sanitaires de référence à Libreville, choisies pour représenter la diversité des services de santé du pays. À terme, les autorités ambitionnent de généraliser ce système à l’ensemble des établissements sanitaires afin d’offrir aux patients un suivi médical plus fluide et un accès plus rapide à leurs informations de santé.

Les responsables du projet soulignent également que les données médicales seront protégées conformément aux standards internationaux de sécurité et de confidentialité.

Une réforme portée par plusieurs administrations

Le projet e-Gabon/SIS est mis en œuvre par le ministère de la Santé en collaboration avec plusieurs administrations, notamment le ministère de l’Économie numérique, de la Digitalisation et de l’Innovation.

À travers cette réforme, les pouvoirs publics souhaitent renforcer la performance du système de santé gabonais tout en accompagnant la transformation numérique engagée dans plusieurs secteurs de l’administration.

En misant sur la digitalisation des données médicales et l’interconnexion progressive des structures de santé, le gouvernement entend améliorer durablement la qualité des soins, renforcer la prévention et disposer d’outils d’aide à la décision plus performants pour répondre aux défis de santé publique.