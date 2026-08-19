Football : la Fegafoot et AB Sport prolongent leur partenariat de deux ans

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La Fédération gabonaise de football (Fegafoot) et l’équipementier marocain AB Sport ont officialisé, le 15 août 2026 à Rabat, la reconduction de leur partenariat pour deux années supplémentaires. Cet accord garantit des dotations matérielles complètes pour les sélections nationales et les arbitres, tout en ouvrant la voie à la création d’une boutique officielle au Gabon.

Ce nouvel accord prévoit la mise à disposition gratuite de nombreux équipements (maillots, survêtements, gilets, sacs et polos) destinés aux sélections masculines et féminines. Ces dotations couvriront l’ensemble des activités des Panthères lors des éliminatoires et des phases finales de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) et de la Coupe du monde de la FIFA.

Équipement des arbitres et ouverture d’une boutique officielle

Le corps d’arbitrage gabonais bénéficiera également de ce partenariat avec l’attribution de 100 jeux de maillots complets. Autre avancée majeure : la création prochaine d’une boutique officielle aux couleurs nationales. Un accord de principe a déjà été conclu, et des représentants d’AB Sport sont attendus incessamment au Gabon afin d’inspecter le bâtiment dédié et d’arrêter avec la Fegafoot les modalités de gestion et d’approvisionnement.

Un cap décisif avant les éliminatoires de la CAN 2027

Cette prolongation survient à un moment charnière, à quelques semaines du coup d’envoi des éliminatoires de la CAN 2027 dont la première journée se tiendra du 23 au 25 septembre 2026. Logé dans le groupe A aux côtés du Maroc, du Niger et du Lesotho, le Gabon débutera sa campagne par un déplacement au Maroc le 23 septembre, avant de recevoir le Niger.

Cette compétition constituera le premier grand test officiel pour Sébastien Migné, nommé sélectionneur en juillet dernier. Le technicien français a fait de la qualification pour la CAN sa priorité absolue, avant de viser le Mondial 2030. En sécurisant ce partenariat matériel, la Fegafoot entend mettre ses équipes dans les meilleures conditions pour aborder ces échéances capitales.

Heldy Oyono, Journaliste stagiaire