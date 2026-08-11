Burkina Faso : 18 événements interdits pour la préservation des moeurs

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Le gouvernement burkinabè intensifie son contrôle sur l’espace culturel et récréatif. Dans un souci d’« assainissement et d’éducation citoyenne », le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a signifié des mises en demeure à plusieurs promoteurs, ordonnant la suspension immédiate de 18 manifestations récréatives. Selon Radio France Internationale (RFI), les autorités estiment que ces rassemblements festifs portent atteinte à la moralité publique, à l’ordre public et à la protection des mineurs.

Des rendez-vous très prisés par la jeunesse, tels que « Ouaga Summer », « Tropical Summer », « Golden Moment » ou encore « Urban Vibes » à Bobo-Dioulasso, se voient ainsi stoppés net. Les autorités militaires au pouvoir reprochent à ces concepts de véhiculer des comportements incompatibles avec les valeurs morales et traditionnelles qu’elles entendent promouvoir au sein de la société.

Un cadre légal renforcé et des sanctions dissuasives

Pour justifier ces interdictions, l’exécutif s’appuie sur le nouveau statut de l’artiste adopté au printemps 2025. Cette législation exige que la création et la diffusion culturelles respectent rigoureusement les lois relatives aux bonnes mœurs. Le ministère a d’ores et déjà prévenu que les organisateurs récalcitrants s’exposent à de lourdes sanctions administratives, allant du simple avertissement jusqu’au retrait définitif des autorisations d’exercer, assorti d’amendes.

Cette vague de suspensions s’inscrit dans le projet plus large de la « Révolution progressiste populaire », qui vise à recentrer la vie culturelle nationale autour de repères patriotiques. Au-delà des événements festifs, des artistes individuels font également l’objet de rappels à l’ordre pour leurs publications sur les réseaux sociaux. Cette reprise en main suscite toutefois de vives inquiétudes parmi les professionnels du spectacle, qui redoutent une fragilisation économique du secteur et un étouffement progressif de la liberté de création artistique dans le pays.