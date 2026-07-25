Sécurité urbaine : le géant chinois Huawei présente sa solution de vidéosurveillance intelligente

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En quête de solutions innovantes pour moderniser ses services et sécuriser ses villes, le gouvernement gabonais multiplie les contacts stratégiques. Ce mercredi, le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, Adrien Nguema Mba, s’est entretenu successivement avec l’ambassadeur d’Égypte au Gabon, Riham Ammar, et le vice-président Afrique du Nord du géant technologique Huawei, Lyu Xiaolong. Deux rencontres majeures qui illustrent la volonté de Libreville de combiner formation diplomatique et technologies de pointe.

Les échanges avec la diplomate égyptienne ont jeté les bases d’un renforcement significatif du partenariat bilatéral. Soucieux d’élever le niveau d’expertise de ses forces de l’ordre, le Gabon pourra s’appuyer sur l’Académie de police du Caire, qui mettra à disposition des cycles de formation spécialisés.

Au-delà du volet sécuritaire, le dossier de la décentralisation a figuré en bonne place dans les discussions. Libreville entend s’inspirer du modèle égyptien pour dynamiser la gestion de ses territoires et stimuler le développement local.

Huawei au cœur de la réponse sécuritaire : la révolution par la vidéosurveillance

L’un des moments forts de ces audiences réside dans la présentation faite par la délégation de Huawei. Le géant chinois des télécommunications est venu exposer des solutions technologiques de dernière génération, pensées sur mesure pour les besoins du pays.

Au centre de l’offre de Huawei : un système de vidéosurveillance intelligente conçu pour révolutionner la protection des espaces urbains. Grâce à cette technologie de pointe, les autorités entendent optimiser le maillage des grandes artères, améliorer le temps de réponse des patrouilles et dissuader la criminalité naissante dans la capitale. Plus qu’un simple dispositif de caméras, cette plateforme globale promet de transformer la gestion globale des risques en milieu urbain. L’entreprise chinoise a d’ailleurs réaffirmé sa disponibilité pour accompagner le ministère dans le domaine de la protection civile et de la prévention des catastrophes.

Une vision transversale du maintien de l’ordre

À travers ces deux audiences successives, le ministère de l’Intérieur confirme sa trajectoire : diversifier ses alliés pour bâtir un modèle sécuritaire robuste, à la fois humain et technologique. Entre le savoir-faire institutionnel égyptien et la puissance numérique de Huawei, le Gabon se dote de leviers concrets pour moderniser l’administration de son territoire et garantir la quiétude de ses citoyens.