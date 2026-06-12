AGASA : 340 producteurs artisanaux sensibilisés aux pratiques d’hygiène et de fabrication

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L’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) poursuit sa campagne de sensibilisation en faveur des producteurs artisanaux à travers le pays. Après une première étape à Ntoum, l’institution a récemment mené plusieurs sessions de formation dans les provinces. L’objectif est de renforcer les connaissances des opérateurs sur les bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication afin de garantir aux consommateurs des produits plus sûrs et conformes aux normes sanitaires.

À Mouila, dans la province de la Ngounié, 104 producteurs artisanaux ont participé à une session consacrée au Guide des bonnes pratiques d’hygiène de production artisanale. Les participants ont été sensibilisés aux exigences minimales en matière d’hygiène alimentaire, notamment celles liées à la manipulation des denrées, à la propreté des espaces de travail et au respect des conditions de conservation. Cette initiative vise à réduire les risques de contamination des aliments tout en améliorant la qualité des produits proposés aux consommateurs. À travers cette démarche, l’AGASA entend accompagner les acteurs du secteur vers une meilleure maîtrise des règles sanitaires indispensables à leurs activités.

Renforcer la sécurité sanitaire des aliments

Dans la province de l’Ogooué-Ivindo, précisément à Makokou, 96 acteurs de la filière des boissons artisanales ont pris part à une séance de vulgarisation du Guide des bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication. Les échanges ont permis d’aborder plusieurs thématiques relatives à la sécurité sanitaire des aliments, avec un accent particulier sur l’utilisation d’emballages conformes aux normes en vigueur. Les responsables de l’agence ont rappelé que le choix des contenants constitue un élément essentiel pour préserver la qualité des produits et protéger la santé des consommateurs.

Ainsi, les participants ont également été encouragés à adopter des méthodes de production respectant les exigences réglementaires. La dernière étape de cette tournée s’est déroulée à la province de le Haut -Ogooué où 140 producteurs artisanaux, venus de Franceville, Moanda, Okondja, Mounana et Bakoumba, ont bénéficié d’une session de sensibilisation sur l’hygiène et la sécurité sanitaire des aliments.

Ce sont donc au total, 340 producteurs artisanaux ont été formés dans les trois localités visitées. Pour l’AGASA, ces actions témoignent de sa volonté de promouvoir sur l’ensemble du territoire national une culture de la prévention, de la conformité et de la qualité. À travers cet accompagnement de proximité, l’agence entend contribuer au développement d’une production artisanale plus sûre et davantage respectueuse des exigences sanitaires nationales.