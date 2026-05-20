BGFI Holding : vers une levée de 81 milliards de FCFA à la BVMAC

Ecouter l'article

Après une première opération boursière réussie au début de l’année, le groupe BGFI Holding Corporation s’apprête à lancer, au troisième trimestre 2026, la seconde phase de son augmentation de capital. Objectif affiché : lever 81 milliards de FCFA pour se conformer aux exigences réglementaires et pérenniser sa croissance.

Réunie en Assemblée générale, la gouvernance de BGFI Holding Corporation a reçu le feu vert massif de ses actionnaires, à hauteur de 70 %, pour enclencher un nouveau tour de table stratégique. Cette seconde phase de levée de fonds vise un double enjeu : stratégique et réglementaire. Il s’agit avant tout de porter le capital flottant du groupe en Bourse de 3,85 % à 10 %, un seuil impératif fixé par la Bourse des valeurs mobilières d’Afrique centrale (BVMAC).

Cette annonce intervient dans la continuité d’une première phase clôturée le 2 mars 2026, au cours de laquelle le groupe avait déjà mobilisé 45,3 milliards de FCFA. Avec ce complément attendu de 81 milliards, BGFI espère parachever son objectif initial global de 125,9 milliards de FCFA, ouvrant davantage son actionnariat aux investisseurs institutionnels, aux particuliers, aux salariés ainsi qu’à de nouveaux entrants.

Des indicateurs financiers au vert

Au-delà de la stricte conformité réglementaire, cette opération s’adosse à une santé financière insolente. Les résultats consolidés de l’exercice 2025 publiés par le groupe témoignent d’une dynamique remarquable. Le total de bilan a bondi de 24 % pour s’établir au chiffre record de 7 390 milliards de FCFA. Dans le même temps, les dépôts de la clientèle ont atteint 4 263 milliards de FCFA face à un encours de crédits de 3 752 milliards de FCFA.

Avec un produit net bancaire avoisinant les 500 milliards de FCFA et une situation nette part du groupe fixée à 656 milliards de FCFA, le géant bancaire affiche de grandes ambitions pour l’année en cours : il table déjà sur un résultat net consolidé de 165 milliards de FCFA pour la fin 2026.

Continuité et démocratisation de l’investissement

Pour la sous-région, le retour à la tête du groupe de son dirigeant historique, Henri Claude Oyima, après un bref passage au gouvernement, insuffle un signal fort de stabilité et de continuité stratégique. Sous son impulsion, cette ouverture de capital est perçue par les observateurs comme un levier pour démocratiser l’investissement boursier en Afrique centrale.

En renforçant ses standards de gouvernance et de contrôle interne, BGFI Holding Corporation ne cherche pas seulement à consolider son leadership continental, mais aspire à s’imposer durablement comme l’une des valeurs boursières africaines les plus fiables et attractives pour les épargnants.